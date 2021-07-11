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Gaziantep'te 15 Temmuz Şehitleri Yol Bisikleti Yarışları yapıldı

11.07.2021 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te 15 Temmuz Şehitleri Yol Bisikleti Yarışları yapıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında şehit düşenlerin anısına 15 Temmuz Şehitleri Yol Bisikleti Yarışları düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 90 sporcunun 6 farklı kategoride katıldığı organizasyon, Şahinbey ilçesine bağlı Bostancık Mahallesi'nden başladı.

Derece elde etmek için kıyasıya mücadele eden sporcular, Muhacirosman Mahallesi'ne kadar pedal çevirdi.

Organizasyon kapsamında Şahinbey ilçesinde yenilenen ve Yeşilköy, Muhacirosman, Sarıt, Deredüzü, Bostancık mahallelerinden geçen 14 bin 500 metre uzunluğundaki yolun açılışı da gerçekleştirildi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, yaptığı açıklamada, Gaziantep'in sanayi, ticaret, turizm ve eğitimin yanı sıra bir spor şehri de olduğunu dile getirdi.

Hayatın bütün alanının spor olarak görülmesi gerektiğini belirten Bakbak, "Gaziantep'te bugün bisiklet kullanımı yaygınlaşıyor. Sağlık için aslında bisiklet hayatımızın bir parçası. Birçok eklem sıkıntısının en büyük çözümü. Bizler siz sporcuların her zaman yanındayız, gençlerimizle birlikteyiz. Gelecek sizlerin omuzlarında yükselecek." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise "Spor Kenti Gaziantep" sloganıyla yürütülen çalışmalar için bisiklet yollarının yapıldığını belirtti.

Bisiklet dağıtıldığını ve spor için ilgili daire başkanlığının kurulduğunu aktaran Şahin, "20 yıl önce yola başladığımızda 'Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak', Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 'Yol medeniyettir, su medeniyettir' dedik. Şimdi yollarımızı tamamlıyor, gönül yolları imar ediyoruz. Muhtarlarımızın gayretine şahidiz." değerlendirmesinde bulundu.

Şahin, gençliği ile yükselen, spor kenti bir Gaziantep için yola çıktıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Pandemi bize gösterdi ki artık ekonomiyi ekolojiye geçirmek lazım. Ekonomiyi ekolojiye ise bu hizmetler, bisikletler, bisiklet yollarıyla geçireceğiz. Bu ulaşım aracı yalnızca ulaşım için değil. Karbondioksit salınımını azaltarak suyu, havayı ve şehri koruyor. Şehri koruyunca insanımızı koruyor. Avrupa ülkelerinde bisiklet kullanımı çok yaygın. 7'den 70'e herkes kullanmalı. Şu anda bütün dünyada bisiklet ile ilgili çalışma yapılıyor. Artık şehirlerde en büyük mesele bisiklet otoparkları, en büyük proje bisiklet üst geçitleri. Bunu sizlerle başaracağız."

Yarışlarda dereceye giren sporculara, madalya ve ödülleri verildi.

Gaziantep'te 15 Temmuz Şehitleri Yol Bisikleti Yarışları yapıldı

Gaziantep'te 15 Temmuz Şehitleri Yol Bisikleti Yarışları yapıldı

Gaziantep'te 15 Temmuz Şehitleri Yol Bisikleti Yarışları yapıldı

Gaziantep'te 15 Temmuz Şehitleri Yol Bisikleti Yarışları yapıldı

Gaziantep'te 15 Temmuz Şehitleri Yol Bisikleti Yarışları yapıldı

Gaziantep'te 15 Temmuz Şehitleri Yol Bisikleti Yarışları yapıldı

Gaziantep'te 15 Temmuz Şehitleri Yol Bisikleti Yarışları yapıldı

Gaziantep'te 15 Temmuz Şehitleri Yol Bisikleti Yarışları yapıldı

Gaziantep'te 15 Temmuz Şehitleri Yol Bisikleti Yarışları yapıldı

Gaziantep'te 15 Temmuz Şehitleri Yol Bisikleti Yarışları yapıldı
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