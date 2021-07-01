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Gaziantep'te 34 yıllık esnaf, davullu zurnalı kutlamayla emekliye ayrıldı

01.07.2021 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te 34 yıllık esnaf, davullu zurnalı kutlamayla emekliye ayrıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 1987'den beri market işleten Osman Yanar, müşteri ve yakınlarını davet ettiği iş yerinde davul, zurna ve halaylar eşliğinde, emekliye ayrılmasını kutladı.

Fevziçakmak Mahallesi'nde baba mesleği market işletmeciliği yapan 57 yaşındaki, 4 çocuk babası Osman Yanar, gazetecilere, 34 yıldır severek yaptığı işini sonlandırdığını söyledi.

Yanar, "İşlerim de kazancım da güzeldi. Kendi isteğimle ayrılıyorum. Bundan sonra dinleneceğim, tatil yapacağım. Vaktimi aileme ayırarak geçireceğim. Esnaf arkadaşlarımız davul zurnalı etkinliği genelde açılışta yapıyor. Ben de memnuniyetimi daha belirgin şekilde ifade etmek amacıyla kapanışta tercih ettim." dedi.

Gülsüm Yanar ise eşinin emekliye ayrılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Biz hep evdeydik, o ise hep bakkaldaydı. Ama artık birlikte daha fazla zaman geçireceğiz." diye konuştu.

Gaziantep'te 34 yıllık esnaf, davullu zurnalı kutlamayla emekliye ayrıldı

Gaziantep'te 34 yıllık esnaf, davullu zurnalı kutlamayla emekliye ayrıldı

Gaziantep'te 34 yıllık esnaf, davullu zurnalı kutlamayla emekliye ayrıldı

Gaziantep'te 34 yıllık esnaf, davullu zurnalı kutlamayla emekliye ayrıldı

Gaziantep'te 34 yıllık esnaf, davullu zurnalı kutlamayla emekliye ayrıldı

Gaziantep'te 34 yıllık esnaf, davullu zurnalı kutlamayla emekliye ayrıldı

Gaziantep'te 34 yıllık esnaf, davullu zurnalı kutlamayla emekliye ayrıldı

Gaziantep'te 34 yıllık esnaf, davullu zurnalı kutlamayla emekliye ayrıldı
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