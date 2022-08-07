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Gaziantep'te akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

07.08.2022 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

Şehitkamil ilçesi Kozluyazı Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan akraba iki ailenin fertleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Taş sopa ve silahların kullanıldığı kavgada her iki aileden yaralanan 10 kişi olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Ali Köroğlu (19) yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan M.K. ile O.Ç'nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Gaziantep'te akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Gaziantep'te akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Gaziantep'te akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Gaziantep'te akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Gaziantep'te akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Gaziantep'te akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Gaziantep'te akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Gaziantep'te akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Gaziantep'te akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Gaziantep'te akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Gaziantep'te akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Gaziantep'te akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep aile akraba ölüm silahlı kavga yaralı

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