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Gaziantep'te bariyere çarpan işçi servisindeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

19.10.2022 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te bariyere çarpan işçi servisindeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde işçi servisinin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Mehmet U. yönetimindeki 27 S 3787 plakalı işçi servisi, Gaziantep Çevre Yolu Nizip-Şanlıurfa yol ayrımında bariyere çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi yönlendirildi.

Sağlık ekipleri, servisteki işçi Mehmet Can Açıkgöz'ün hayatını kaybettiği belirledi, 2'si ağır 5 yaralıyı kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, aracın kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Gaziantep'te bariyere çarpan işçi servisindeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Gaziantep'te bariyere çarpan işçi servisindeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Gaziantep'te bariyere çarpan işçi servisindeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Gaziantep'te bariyere çarpan işçi servisindeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Gaziantep'te bariyere çarpan işçi servisindeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Gaziantep'te bariyere çarpan işçi servisindeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Gaziantep'te bariyere çarpan işçi servisindeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Gaziantep'te bariyere çarpan işçi servisindeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Gaziantep'te bariyere çarpan işçi servisindeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Gaziantep'te bariyere çarpan işçi servisindeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Gaziantep'te bariyere çarpan işçi servisindeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Gaziantep'te bariyere çarpan işçi servisindeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep bariyer kaza

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