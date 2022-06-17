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Gaziantep'te çöken duvarın altında kalarak yaralanan çocuklar karnelerini evde aldı

17.06.2022 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te çöken duvarın altında kalarak yaralanan çocuklar karnelerini evde aldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Araban ilçesinde inşaat halindeki binanın duvarının çökmesi sonucu yaralanan 2 çocuğun karneleri, evlerinde verildi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Araban Kaymakamı Ömer Sevgili ve diğer ilgililer, ilçedeki şiddetli fırtına nedeniyle inşaat halindeki tek katlı binanın duvarının çökmesi sonucu yaralanan 2 çocuğu evlerinde ziyaret etti.

Hisar Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Seydi Çelik ile 5. sınıf öğrencisi Vakkas Çalışkan’ı ziyaret eden heyet, geçmiş olsun dileğinde bulunarak çocuklara karnelerini verdi.

Heyet, aynı olayda hayatlarını kaybeden Hacı Ali Günseli (7) ve Mustafa Tiren'in (5) ailelerine de taziye ziyaretinde bulundu.

Gaziantep'te çöken duvarın altında kalarak yaralanan çocuklar karnelerini evde aldı

Gaziantep'te çöken duvarın altında kalarak yaralanan çocuklar karnelerini evde aldı

Gaziantep'te çöken duvarın altında kalarak ölen 2 çocuğun cenazesi defnedildi

Gaziantep'te çöken duvarın altında kalarak ölen 2 çocuğun cenazesi defnedildi

Gaziantep'te inşaat halindeki binanın duvarının çökmesi sonucu 2 çocuk hayatını kaybetti

Gaziantep'te inşaat halindeki binanın duvarının çökmesi sonucu 2 çocuk hayatını kaybetti

Gaziantep'te inşaat halindeki binanın duvarının çökmesi sonucu 2 çocuk hayatını kaybetti

Gaziantep'te inşaat halindeki binanın duvarının çökmesi sonucu 2 çocuk hayatını kaybetti

Gaziantep'te inşaat halindeki binanın duvarının çökmesi sonucu 2 çocuk hayatını kaybetti

Gaziantep'te inşaat halindeki binanın duvarının çökmesi sonucu 2 çocuk hayatını kaybetti

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