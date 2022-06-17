Hisar Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Seydi Çelik ile 5. sınıf öğrencisi Vakkas Çalışkan’ı ziyaret eden heyet, geçmiş olsun dileğinde bulunarak çocuklara karnelerini verdi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Araban Kaymakamı Ömer Sevgili ve diğer ilgililer, ilçedeki şiddetli fırtına nedeniyle inşaat halindeki tek katlı binanın duvarının çökmesi sonucu yaralanan 2 çocuğu evlerinde ziyaret etti.

Gaziantep'te çöken duvarın altında kalarak yaralanan çocuklar karnelerini evde aldı

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