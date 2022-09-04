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Gaziantep'te dağlık arazide mahsur kalan yaralı kadın kurtarıldı

04.09.2022 21:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te dağlık arazide mahsur kalan yaralı kadın kurtarıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde dağlık arazide mahsur kalan yaralı kadını, AFAD ve sağlık ekipleri kurtardı.

Kozdere Mahallesi'nde yaşayan Zeliha Ağca (47), Kuşçumustafa ve Kozdere mahallelerinin arasındaki dağlık arazide badem ağacına çıktı.

Ağaçtan düşmesi sonucu yaralanan ve arazide mahsur kalan Ağca, cep telefonuyla yakınlarından yardım istedi.

Yakınlarının bildirmesi üzerin olay yerine AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, araç yolu bulunmayan dağlık arazideki kadını, bulunduğu yerden alarak ambulansa taşıdı.

İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılan kadının durumunun iyi olduğunu öğrenildi.

Gaziantep'te dağlık arazide mahsur kalan yaralı kadın kurtarıldı

Gaziantep'te dağlık arazide mahsur kalan yaralı kadın kurtarıldı

Gaziantep'te dağlık arazide mahsur kalan yaralı kadın kurtarıldı

Gaziantep'te dağlık arazide mahsur kalan yaralı kadın kurtarıldı

Gaziantep'te dağlık arazide mahsur kalan yaralı kadın kurtarıldı

Gaziantep'te dağlık arazide mahsur kalan yaralı kadın kurtarıldı

Gaziantep'te dağlık arazide mahsur kalan yaralı kadın kurtarıldı

Gaziantep'te dağlık arazide mahsur kalan yaralı kadın kurtarıldı

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