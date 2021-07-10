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Gaziantep'te direğe çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

10.07.2021 23:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te direğe çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde demir direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

İbrahim Halil Polat (35) yönetimindeki 27 HH 551 plakalı otomobil, Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'ndaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'nin (KGYS-MOBESE) bulunduğu direğe çarptı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücünün cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kaza alanın temizlenmesinin ardından tek şeride düşürülen yol trafiğe açıldı.

Gaziantep'te direğe çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Gaziantep'te direğe çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Gaziantep'te direğe çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Gaziantep'te direğe çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Gaziantep'te direğe çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Gaziantep'te direğe çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Gaziantep'te direğe çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Gaziantep'te direğe çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Gaziantep'te direğe çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Gaziantep'te direğe çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Gaziantep'te direğe çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Gaziantep'te direğe çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
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