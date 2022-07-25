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Gaziantep'te down sendromlular akranlarıyla uçurtma yaptı

25.07.2022 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te down sendromlular akranlarıyla uçurtma yaptı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te down sendromlulara dikkat çekmek için düzenlenen uçurtma atölyesinde çocuklar eğlenceli vakit geçirdi.

Gaziantep Alleben Rotary, Rotaract ve Interack kulüplerinin "+1 Mutluluk" projesi kapsamında, down sendromlular ile akranları Miyahav Pet Otel'de düzenlenen etkinlikte uçurtma yaptı.

Hayvanlarla da vakit geçiren çocuklar, birlikte eğlenceli vakit geçirdi.

Gaziantep Alleben Rotaract Kulübü Başkanı Atahan İngeç, AA muhabirine, kendi dönemlerinin ilk projesini gerçekleştirmekten mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Burada 3 kulüp birlikteyiz. Down sendromluların bir farkındalığı olsun, onların da bizlerden hiçbir farkı olmadığını göstermek amacıyla uçurtma etkinliği düzenledik." dedi.

Gaziantep Alleben Rotary Kulübü Başkanı Ahmet Suat ise down sendromlu çocukların, çocuklar ve hayvanlarla birlikte etkileşim içerisinde olmalarını istediklerini belirterek, etkinlikte çocukların mutluluklarının yüzlerine yansıdığını kaydetti.

Proje gönüllüsü Bengü Özçelik de down sendromlu bireylerle akranları arasında iletişimin sağlıklı bir şekilde sağlanabilmesini amaçladıklarını belirterek, "Çünkü ben down sendromlu bireylerin aslında bizlerden farklı olmadığını düşünüyorum ve bu nedenle sürekli akranlarıyla bir araya gelmeleri taraftarıyım." diye konuştu.​​​

Gaziantep'te down sendromlular akranlarıyla uçurtma yaptı

Gaziantep'te down sendromlular akranlarıyla uçurtma yaptı

Gaziantep'te down sendromlular akranlarıyla uçurtma yaptı

Gaziantep'te down sendromlular akranlarıyla uçurtma yaptı

Gaziantep'te down sendromlular akranlarıyla uçurtma yaptı

Gaziantep'te down sendromlular akranlarıyla uçurtma yaptı

Gaziantep'te down sendromlular akranlarıyla uçurtma yaptı

Gaziantep'te down sendromlular akranlarıyla uçurtma yaptı

Gaziantep'te down sendromlular akranlarıyla uçurtma yaptı

Gaziantep'te down sendromlular akranlarıyla uçurtma yaptı

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