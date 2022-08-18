GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, duman çıkan otomobilden inen aileye bir aracın çarpması sonucunda 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Nurdağı-Gaziantep kara yolu Sakçagözü Mahallesi'nde, Suriye uyruklu sürücü O.A. (37) yönetimindeki 31 AIT 945 plakalı otomobilin motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle duman çıkmaya başladı.
Bunun üzerine sürücü O.A. aracı sağa çekerek durakladı. O.A. ve araçtaki ailesi yola indi. Bu sırada arkadan gelen O.K. (70) yönetimindeki 27 SE 900 plakalı otomobil, araçtan inen aileye çarptı.
Kazada, sürücü O.A, eşi M.H. M. (27), çocukları M.A.A (8), L.A. (7), S.A (4) ile 3 aylık bebek Y.A yaralandı.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan 7 yaşındaki L.A. ile 3 aylık bebek Y.A. kurtarılamadı.
Sürücü O.A. gözaltına alındı.
Gaziantep'te duman çıkan otomobilden inen aileden 2 kişi, otomobil çarpması sonucu öldü
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