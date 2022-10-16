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  4. Gaziantep'te düzenlenen 4. Gazi Yarı Maratonu tamamlandı

Gaziantep'te düzenlenen 4. Gazi Yarı Maratonu tamamlandı

16.10.2022 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dereceye girenlere ödülleri törenle verildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bu yıl dördüncüsü düzenlenen Gazi Yarı Maratonu ve Halk Koşusu sona erdi.

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde gerçekleştirilen organizasyon, büyükşehir belediye binası önünden start aldı.

Yarı maratonda atletler, 21,1 ve 10 kilometrelik parkurda yarışırken, 5 kilometrelik halk koşusuna her yaştan vatandaşlar katıldı.

Onat Kutlar Konferans Salonu'nda düzenlenen törende dereceye giren katılımcılara ödülleri verildi.

21,1 kilometrelik parkurda erkeklerde birinciliği Kenyalı Benard Cheruiyot Sang, ikinciliği milli atlet Sezgin Ataç ve üçüncülüğü Etiyopyalı Fetene Alemu Regasa, kadınlarda ise birinciliği Bahar Atalay, ikinciliği Fatma Karasu Demir, üçüncülüğü Yayla Kılıç Günen aldı.

10 kilometrelik parkurda da erkeklerde Mervan Haykır birinci, Salih Teksöz ikinci, Mustafa Bakır üçüncü, kadınlarda ise Gülcan Emektar birinci, Şükran Güneş Bayar ikinci ve Rahime Vural üçüncü oldu.

Toplam 370 bin lira para ödülünün dağıtıldığı koşuda birincilere 12 bin lira verildi, parkur rekoruna ayrıca 5 bin lira ek ödül ödendi.

Gaziantep'te düzenlenen 4. Gazi Yarı Maratonu tamamlandı

- Dereceye girenlere ödülleri törenle verildi

Gaziantep'te düzenlenen 4. Gazi Yarı Maratonu tamamlandı

Gaziantep'te düzenlenen 4. Gazi Yarı Maratonu tamamlandı

Gaziantep'te düzenlenen 4. Gazi Yarı Maratonu tamamlandı

Gaziantep'te düzenlenen 4. Gazi Yarı Maratonu tamamlandı

Gaziantep'te düzenlenen 4. Gazi Yarı Maratonu tamamlandı

Gaziantep'te düzenlenen 4. Gazi Yarı Maratonu tamamlandı

Gaziantep'te düzenlenen 4. Gazi Yarı Maratonu tamamlandı

Gaziantep'te düzenlenen 4. Gazi Yarı Maratonu tamamlandı

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