YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası sona erdi

Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası sona erdi

26.06.2022 18:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası sona erdi

GAZİAANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda yaklaşık 400 sporcunun katılımıyla 23 Haziran'da başlayan şampiyonanın son gününde, büyük erkekler bireysel ve genç erkekler takım kategorilerinde yarışlar düzenlendi.

Büyük heyecana sahne olan yarışmaların sonucunda büyük erkekler bireyselde Mustafa Sayar birinci, Halil İbrahim Doğan ikinci ve Onur Balkan üçüncü sırayı aldı.

Genç erkekler takım yarışını ise Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü birinci, Spor Toto Spor Kulübü ikinci ve Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü üçüncü sırada tamamladı.

Dereceye girenlere kupa ve madalyaları, düzenlenen törenle takdim edildi.

Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası sona erdi

Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası sona erdi

Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası sona erdi

Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası sona erdi

Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası sona erdi

Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası sona erdi

Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası sona erdi

Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası sona erdi

Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası sona erdi

Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası sona erdi

Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası sona erdi

Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası sona erdi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Gaziantep Namaz Vakitleri 27 Haziran Pazartesi

İmsak
03:20
Sabah
05:06
Öğle
12:39
İkindi
16:30
Akşam
20:01
Yatsı
21:39
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Balayından turuncu bikinili poz! Havuz başından paylaştı

Balayından turuncu bikinili poz! Havuz başından paylaştı

Evinin önünde sevişen çifti kilometrelerce öteden yakaladı!

Evinin önünde sevişen çifti kilometrelerce öteden yakaladı!

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Ünlü futbolcunun kızından tekne pozu! Bikinisiyle büyüledi

Ünlü futbolcunun kızından tekne pozu! Bikinisiyle büyüledi

4 yaşındaki kızlarını arabada kilitli unuttular

4 yaşındaki kızlarını arabada kilitli unuttular

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.