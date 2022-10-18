YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'te eşinin kardeşini öldürdüğü iddia edilen enişte yakalandı

Gaziantep'te eşinin kardeşini öldürdüğü iddia edilen enişte yakalandı

18.10.2022 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te eşinin kardeşini öldürdüğü iddia edilen enişte yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde eşinin kardeşini öldürdüğü öne sürülen enişte gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Seyfettin Çubuk'un (23) Eyüpsultan Mahallesi'ndeki evinde 5 Mayıs'ta silahla öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.

Olayla ilgili oluşturulan özel ekip, cinayet şüphelisinin Çubuk'un eniştesi H.T. olduğunu tespit etti.

Zanlının saklandığı adresi belirleyen ekipler, operasyonla H.T'yi yakaladı.

H.T, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şehitkamil ilçesi Eyüpsultan Mahallesi'ndeki ikametinde yalnız yaşayan ve hurda topladığı öğrenilen Seyfettin Çubuk'a ulaşamayan yakınları polise bilgi vermiş, itfaiyenin kapıyı açmasıyla içeri giren polis ve sağlık ekipleri, hareketsiz yatan Çubuk'un öldürüldüğünü belirlemişti.

Gaziantep'te eşinin kardeşini öldürdüğü iddia edilen enişte yakalandı

Gaziantep'te eşinin kardeşini öldürdüğü iddia edilen enişte yakalandı

Gaziantep'te eşinin kardeşini öldürdüğü iddia edilen enişte yakalandı

Gaziantep'te eşinin kardeşini öldürdüğü iddia edilen enişte yakalandı

Gaziantep'te eşinin kardeşini öldürdüğü iddia edilen enişte yakalandı

Gaziantep'te eşinin kardeşini öldürdüğü iddia edilen enişte yakalandı

Gaziantep'te eşinin kardeşini öldürdüğü iddia edilen enişte yakalandı

Gaziantep'te eşinin kardeşini öldürdüğü iddia edilen enişte yakalandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep

Gaziantep Namaz Vakitleri 18 Ekim Salı

İmsak
05:14
Sabah
06:34
Öğle
12:21
İkindi
15:28
Akşam
17:58
Yatsı
19:12
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hepsi gözünden çıktı: Tam 23 tane... "Hiç böyle bir şey görmedim"

Hepsi gözünden çıktı: Tam 23 tane... "Hiç böyle bir şey görmedim"

Film gibi olay: Arkadaşıyla çarpıştı hayatı karardı! Uyuduğu an...

Film gibi olay: Arkadaşıyla çarpıştı hayatı karardı! Uyuduğu an...

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Boşanma davasında 'çıplak fotoğraf albümü skandalı'!

Boşanma davasında 'çıplak fotoğraf albümü skandalı'!

Sosyal hayatınızı değiştirme vakti geldi

Sosyal hayatınızı değiştirme vakti geldi

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.