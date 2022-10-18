GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde eşinin kardeşini öldürdüğü öne sürülen enişte gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Seyfettin Çubuk'un (23) Eyüpsultan Mahallesi'ndeki evinde 5 Mayıs'ta silahla öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.
Olayla ilgili oluşturulan özel ekip, cinayet şüphelisinin Çubuk'un eniştesi H.T. olduğunu tespit etti.
Zanlının saklandığı adresi belirleyen ekipler, operasyonla H.T'yi yakaladı.
H.T, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şehitkamil ilçesi Eyüpsultan Mahallesi'ndeki ikametinde yalnız yaşayan ve hurda topladığı öğrenilen Seyfettin Çubuk'a ulaşamayan yakınları polise bilgi vermiş, itfaiyenin kapıyı açmasıyla içeri giren polis ve sağlık ekipleri, hareketsiz yatan Çubuk'un öldürüldüğünü belirlemişti.
Gaziantep'te eşinin kardeşini öldürdüğü iddia edilen enişte yakalandı
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