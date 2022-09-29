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Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 12 zanlı tutuklandı

29.09.2022 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 12 zanlı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 34 zanlıdan 12'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda 28 hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri iddiasıyla 34 şüpheli yakalandı.

Çalışmalarda, çeşitli çalıntı malzemeler de ele geçirildi.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 34 zanlıdan 12'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 16'sı serbest bırakıldı.

Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 12 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 12 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 12 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 12 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 12 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 12 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 12 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 12 zanlı tutuklandı

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep hırsızlık

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