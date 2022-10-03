GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te iki otomobilin çarpıştığı kazada, 2'si ağır 10 kişi yaralandı.
Çamlıtepe Mahallesi'nde sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 02 AC 240 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 31 ATD 02 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, 10 kişi yaralandı.
112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları kentteki hastanelere kaldırdı.
Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Gaziantep'te iki otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı
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