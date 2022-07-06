Gaziantep'te inşaat atığının altındaki köpek yavruları kurtarıldı

İhbar üzerine olay yerine giden Büyükşehir Belediyesi Köpek Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, iş makinesinin yanı sıra kazma-küreklerle yaklaşık 5 saat süren çalışma sonucunda, vatandaşların da yardımıyla 4 köpek yavrusunu kurtardı.

- İş makinesinin yanı sıra kazma-küreklerle 5 saatlik çalışmayla kurtarılan 4 köpek yavrusu, anneleriyle bakıma alındı

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