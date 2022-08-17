Eniştesinin peşine düşen kayınbirader Beyhan D, 27 AHY 989 plakalı aracıyla Ağbaş'ın kullandığı motosiklete çarptı. Şarampole devrilen motosikletteki Ağbaş yaralanırken bu sırada başka bir araçla bölgeye gelen kayınpeder İsmail D, damadına tüfekle ateş etti.

Gaziantep'te kayınpeder damadını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı

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