GAZİANTEP (AA) - Gaziantep’in İslahiye ilçesinde küçükbaş hayvanı kaçan yaşlı kadına, Belediye Başkanı Kemal Vural kurbanlık hediye etti.
Arfalı Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk annesi Yaşar Çelebi'nin (60) Kurban Bayramı'nda kesmek için evinin bahçesinde bulunan küçükbaş hayvanı kaçtı. Aramalarına rağmen kurbanlığı bulamayan Çelebi'nin çok üzüldüğünü gören mahalle muhtarı Ömer Faruk Çelik, durumu İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural'a anlattı.
Vural, aldığı koyunu zabıta ekipleriyle yaşlı kadına gönderdi ve telefonla görüştüğü kadının bayramını tebrik etti.
Yaşar Çelebi de duyarlılığından dolayı Vural'a teşekkür etti.
Arfalı Mahallesi Muhtarı Çelik, "Yaşar teyze sanki evden bir cenaze çıkmış gibi üzüntülüydü. Ben de başkanı arayıp durumu aktardım. Sağ olsun başkanımız da ilgilendi. Duyarlılığından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.
Gaziantep'te kurbanlığı kaçan yaşlı kadına küçükbaş hayvan alındı
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