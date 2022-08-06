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Gaziantep'te orman yangınında meşelik alan zarar gördü

06.08.2022 23:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te orman yangınında meşelik alan zarar gördü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık bir hektarlık meşelik alanda zarar göndü.

Arfalı Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne ait arozöz ve yangın söndürme araçları ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Mahalle sakinlerinin de yardımıyla alevler yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Yangında yaklaşık bir hektarlık alan zarar gördü.

Gaziantep'te orman yangınında meşelik alan zarar gördü

Gaziantep'te orman yangınında meşelik alan zarar gördü

Gaziantep'te orman yangınında meşelik alan zarar gördü

Gaziantep'te orman yangınında meşelik alan zarar gördü

Gaziantep'te orman yangınında meşelik alan zarar gördü

Gaziantep'te orman yangınında meşelik alan zarar gördü

Gaziantep'te orman yangınında meşelik alan zarar gördü

Gaziantep'te orman yangınında meşelik alan zarar gördü

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