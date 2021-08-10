GAZİANTEP (AA) - Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde, ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.
Gözlühöyük Mahallesi Kötü Kırkağaç mevkisindeki ormanlık alanda, yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman İşletme Şefliği ve Nurdağı İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler, yangına müdahale etti.
Ormanlık alanda çıkan yangın, kısa sürede kontrol alınarak söndürüldü.
Yangında 2 dönümlük alan zarar gördü.
Gaziantep’te ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın söndürüldü