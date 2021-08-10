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Gaziantep’te ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın söndürüldü

10.08.2021 19:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın söndürüldü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde, ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Gözlühöyük Mahallesi Kötü Kırkağaç mevkisindeki ormanlık alanda, yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman İşletme Şefliği ve Nurdağı İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler, yangına müdahale etti.

Ormanlık alanda çıkan yangın, kısa sürede kontrol alınarak söndürüldü.

Yangında 2 dönümlük alan zarar gördü.

Gaziantep’te ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın söndürüldü

Gaziantep’te ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın söndürüldü

Gaziantep’te ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın söndürüldü

Gaziantep’te ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın söndürüldü

Gaziantep’te ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın söndürüldü

Gaziantep’te ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın söndürüldü

Gaziantep’te ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın söndürüldü

Gaziantep’te ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın söndürüldü

Gaziantep’te ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın söndürüldü

Gaziantep’te ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın söndürüldü
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