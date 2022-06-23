Gaziantep'te "Ortez-Protez Yapım ve Uygulama Merkezi" açıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesince dar gelirli engelli vatandaşlar için yapılan Ortez-Protez Yapım ve Uygulama Merkezi törenle açıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, alım gücü düşük engelli bireylerin protez ihtiyacına cevap verecek, kasla iskelet sisteminde bozukluk bulunanların yaşam kalitelerini artıracak, anatomik ve fizyolojik yapılara uygun cihazlar üreten merkezin açılış töreni milli sporcuların ve Empati Dans Grubu'nun gösterileriyle başladı.

Bazı programlar için KKTC'de bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, açılış töreni için gönderdiği videolu mesajda, herkesin önündeki engelleri kaldırarak engelli dostu, engelsiz şehir olma hedefiyle çalıştıklarını belirtti.

Oyuncu Ceyda Düvenci ise konuşmasında annesinin ve kızının özel ihtiyaç sahibi bireyler olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"Bence hayatımızda sanat olduğu sürece çok az engelden bahsedeceğiz. Çünkü sanat şefkati, özgürlüğü anlatan en güzel dil. Bedenin bütünlüğünü sağlayan tüm yardımcı cihazların profesyonel ellerde üretilmesi ve bakımının profesyonel ellerde yapılmasının ne demek olduğunu bir anne olarak çok iyi biliyorum. Bu engeller aşıldığında, eksiklikler doğru şekilde tamamlandığında bir bireyin nasıl dimdik durabildiğine kendi gözlerimizle hepimiz şahit oluyoruz. Sahnede yer alan bütün dostlarımı hayranlıkla takip ettim. Umarım her yerde keyifli ve kıymetli, engelleri kaldırdığımız organizasyonlarda bir çatı altında buluşuruz. Engelsiz bir dünya diliyorum tüm yaşayan insanlara."

Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanı Serdar Tolay da engelsiz, akıllı, erişilebilir bir kent olmak için çalışmalara devam ettiklerini ifade ederek empati kurarak engellilerin sosyal hayatta var olması için çalıştıklarını aktardı.

Törene Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Berk, İl Sağlık Müdürü Ümit Mutlu Tiryaki, Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Samet Bayrak, Gaziantep Ticaret Odası Meclis Başkanı Hilmi Teymur ve engelli bireylerle aileleri katıldı.