YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'te sıcak hava bunaltıyor

Gaziantep'te sıcak hava bunaltıyor

14.08.2022 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te sıcak hava bunaltıyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor.

AA muhabirinin Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, kentte hava sıcaklığı öğle saatlerinde 36 derece ölçüldü.

Gün içerisinde yüzde 30 civarındaki nemin de etkisiyle hava sıcaklığının daha fazla hissedildiği Gaziantep'te, otomobillerdeki ve çevredeki bazı termometreler sıcaklığı 39 derece gösterdi.

Meteorolojiye göre, kentte hava sıcaklığı 18.00'den sonra 24 dereceye kadar düşecek, nem oranı ise yüzde 68'e kadar yükselecek.

Öte yandan, Gaziantep'te sıcaktan bunalan vatandaşlar, gölgelik alan, park ve bahçelerde zaman geçirerek serinlemeye çalıştı.

Gaziantep'te sıcak hava bunaltıyor

Gaziantep'te sıcak hava bunaltıyor

Gaziantep'te sıcak hava bunaltıyor

Gaziantep'te sıcak hava bunaltıyor

Gaziantep'te sıcak hava bunaltıyor

Gaziantep'te sıcak hava bunaltıyor

Gaziantep'te sıcak hava bunaltıyor

Gaziantep'te sıcak hava bunaltıyor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep yaşam

Gaziantep Namaz Vakitleri 14 Ağustos Pazar

İmsak
04:10
Sabah
05:39
Öğle
12:40
İkindi
16:25
Akşam
19:32
Yatsı
20:55
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çocuklarının artıklarını yiyordu! ''Bir milyonerle tanışınca..''

Çocuklarının artıklarını yiyordu! ''Bir milyonerle tanışınca..''

Koronavirüs vakaları artınca, satışları hız kazandı

Koronavirüs vakaları artınca, satışları hız kazandı

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Farkında olmadan kör kalabilirsiniz! Eksikliği büyük sıkıntı

Farkında olmadan kör kalabilirsiniz! Eksikliği büyük sıkıntı

Pozları olay oldu! "Pembe etekliyi kocası sandım"

Pozları olay oldu! "Pembe etekliyi kocası sandım"

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.