YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'te su güvenliği için çalışma başlatıldı

Gaziantep'te su güvenliği için çalışma başlatıldı

26.08.2021 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen: - "Ülkemiz, günümüzde su fakiri değilken, su zengini bir ülke de değildir. Su stresi altındadır. Yapılan bazı araştırmalar önümüzdeki dönemlerde muhtemel su sıkıntısı yaşan ülkeler arasına girebileceğimizi aktarıyor"

GAZİANTEP (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde "Gaziantep İli Kaynaktan Musluğa İçme ve Kullanma Suyu Güvenliği Planı'nın Hazırlanması Projesi" hayata geçirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, proje kapsamında artan kuraklık ve pandemi sonrasında ön plana çıkan su yönetimi konusunda şehirde suyun kaynak bazında değerlendirilmesi, su kirliliklerin ileriye dönük tespit edilmesi, içme ve kullanma su sistemini tehdit edebilecek risklerin belirlenmesi, kaynaktan musluğa suyun her adımda izlenmesi amaçlanıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen, projenin tanıtımındaki konuşmasında, su kaynaklarının sınırlı olmasına rağmen ülkelerin gelişmelerine paralel olarak kullanılabilir temiz su kaynağına ihtiyacın her geçen gün arttığını ifade etti.

Sanayileşmeyle kaynaklar hızla azalırken ihtiyaçların da arttığını aktaran Dikmen, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla su sınırsız bir kaynak değildir. Ülkemiz, günümüzde su fakiri değilken, su zengini bir ülke de değildir. Su stresi altındadır. Yapılan bazı araştırmalar önümüzdeki dönemlerde muhtemel su sıkıntısı yaşan ülkeler arasına girebileceğimizi aktarıyor. Küresel iklim değişikliğinden de bu kaynaklarımız etkileniyor. O yüzden mevcut su kaynaklarının kalite ve miktarının korunması adına bütüncül ve etkin şekilde ilerlemek gerektedir. Mevcut şartlar dahilinde kaynaklarımızın sürdürülebilir bir yaklaşımla korumamız ve havza ölçeğinde yönetilmesi gerekiyor."

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de suyun medeniyet, hayat, bereket ve rahmet olduğuna dikkati çekti.

Su yönetiminin önemine değinen Şahin, "Bütün önemli kuruluşların çalışmalarında dünyayı bekleyen risk alanlarına bakıldığında bulaşıcı hastalıkların, su yönetiminin, iklim değişikliğinin en büyük sorun olduğunu söylüyor. Bize düşen de bu noktada koruyucu-önleyici tedbir olarak gerekli çalışmaların yapılması. İşte projemiz de bunun için önemli." ifadelerini kullandı.

Toplantıya AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Mehmet Sait Kirazoğlu, Müslüm Yüksel, GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler ve kurum temsilcileri katıldı.

Gaziantep'te su güvenliği için çalışma başlatıldı

- Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen: - "Ülkemiz, günümüzde su fakiri değilken, su zengini bir ülke de değildir. Su stresi altındadır. Yapılan bazı araştırmalar önümüzdeki dönemlerde muhtemel su sıkıntısı yaşan ülkeler arasına

Gaziantep'te su güvenliği için çalışma başlatıldı

Gaziantep'te su güvenliği için çalışma başlatıldı

Gaziantep'te su güvenliği için çalışma başlatıldı

Gaziantep'te su güvenliği için çalışma başlatıldı

Gaziantep'te su güvenliği için çalışma başlatıldı

Gaziantep'te su güvenliği için çalışma başlatıldı
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Gaziantep Namaz Vakitleri 26 Ağustos Perşembe

İmsak
04:24
Sabah
05:49
Öğle
12:37
İkindi
16:18
Akşam
19:16
Yatsı
20:35

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler26 Ağustos Perşembe

Ataoğlu Eczanesi
Sehitkamil
Doğru Eczanesi
Sehitkamil
Eroğlu Eczanesi
Sehitkamil
Gelgeç Eczanesi
Sehitkamil
Kaleoğlu Eczanesi
Sehitkamil
Özge Eczanesi
Sehitkamil
Ali Çiçek Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kayseri'de terör örgütü üyesi firari hükümlü yakalandı

Kayseri'de terör örgütü üyesi firari hükümlü yakalandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarına başladı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarına başladı

Denizlispor, Muğdat Çelik'i transfer etti

Denizlispor, Muğdat Çelik'i transfer etti

Kahramanmaraş'ta arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü

Kahramanmaraş'ta arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.