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Gaziantep'te tartıştığı eşini öldüren koca polise teslim oldu

23.09.2022 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te tartıştığı eşini öldüren koca polise teslim oldu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tartıştığı karısını öldüren koca polise teslim oldu.

Aydınlık Mahallesi Göz Caddesi'ndeki evinde eşi Zeliha D. (41) ile tartışan S.D, karısını öldürdü.

S.D. daha sonra İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.

Olay yerine giden sağlık ekipleri, Zeliha D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Gaziantep'te tartıştığı eşini öldüren koca polise teslim oldu

Gaziantep'te tartıştığı eşini öldüren koca polise teslim oldu

Gaziantep'te tartıştığı eşini öldüren koca polise teslim oldu

Gaziantep'te tartıştığı eşini öldüren koca polise teslim oldu

Gaziantep'te tartıştığı eşini öldüren koca polise teslim oldu

Gaziantep'te tartıştığı eşini öldüren koca polise teslim oldu

Gaziantep'te tartıştığı eşini öldüren koca polise teslim oldu

Gaziantep'te tartıştığı eşini öldüren koca polise teslim oldu

Gaziantep'te tartıştığı eşini öldüren koca polise teslim oldu

Gaziantep'te tartıştığı eşini öldüren koca polise teslim oldu

Gaziantep'te tartıştığı eşini öldüren koca polise teslim oldu

Gaziantep'te tartıştığı eşini öldüren koca polise teslim oldu

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İslahiye eşini öldürdü koca

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