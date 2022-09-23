GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tartıştığı karısını öldüren koca polise teslim oldu.
Aydınlık Mahallesi Göz Caddesi'ndeki evinde eşi Zeliha D. (41) ile tartışan S.D, karısını öldürdü.
S.D. daha sonra İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.
Olay yerine giden sağlık ekipleri, Zeliha D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Gaziantep'te tartıştığı eşini öldüren koca polise teslim oldu
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