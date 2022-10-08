Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince mahalleye giriş çıkışların kapatıldığı ve İnsansız Hava Aracı Büro Amirliği ekiplerinin de dron desteği verdiği operasyonda, bazı evlerin kapısı "koçbaşı" ile açıldı.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı yakalandı

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