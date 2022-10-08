YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı yakalandı

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı yakalandı

08.10.2022 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte önceden belirlenen 22 adrese 212 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince mahalleye giriş çıkışların kapatıldığı ve İnsansız Hava Aracı Büro Amirliği ekiplerinin de dron desteği verdiği operasyonda, bazı evlerin kapısı "koçbaşı" ile açıldı.

Narkotik dedektör köpeği "Maximilon"un desteğiyle adreslerde arama yapan ekipler, 800 gram sentetik uyuşturucu, 315 gram metamfetamin, 46 gram esrar, 4 uyuşturucu hap,1 hassas terazi ve 1 pompalı tüfek ele geçirdi.

Gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı yakalandı

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı yakalandı

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı yakalandı

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı yakalandı

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı yakalandı

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı yakalandı

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı yakalandı

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı yakalandı

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı yakalandı

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı yakalandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
esrar Gaziantep uyuşturucu

Gaziantep Namaz Vakitleri 8 Ekim Cumartesi

İmsak
05:05
Sabah
06:25
Öğle
12:23
İkindi
15:38
Akşam
18:12
Yatsı
19:26
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Görünce geri çevirmeyin; hemen suyunu için! İlaç gibi tarif

Görünce geri çevirmeyin; hemen suyunu için! İlaç gibi tarif

Ağrı kesicileri çöpe atın: İltihabı kurutur, bünyeyi güçlendirir

Ağrı kesicileri çöpe atın: İltihabı kurutur, bünyeyi güçlendirir

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Böylesi dünyada ilk: Nedeni “yok artık” dedirtti

Böylesi dünyada ilk: Nedeni “yok artık” dedirtti

Tam bir baş belası ama kurtulmak mümkün: Başladığı gibi bitirir

Tam bir baş belası ama kurtulmak mümkün: Başladığı gibi bitirir

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.