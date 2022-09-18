Gaziantep ve Güneydoğu'daki yöresel ürün ve yemek işletmeleri, kendileri için kurulan stantlarda hazırladıkları lezzetleri ziyaretçilere sundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gaziantep Valiliği, Gaziantep'i Geliştirme Vakfı ve Büyükşehir Belediyesinin iş birliğinde, "Sürdürülebilirlik ve Biyoçeşitlilik" temasıyla 15 Eylül'de Festival Park'ta başlayan organizasyon, birçok farklı etkinlikle binlerce ziyaretçiyi ağırladı.

Gaziantep'teki "4. Uluslararası Gastronomi Festivali" Derya Uluğ konseriyle sona erdi

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