YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'teki trafik kazasında hayatlarını kaybeden gazeteciler son yolculuklarına uğurlandı

Gaziantep'teki trafik kazasında hayatlarını kaybeden gazeteciler son yolculuklarına uğurlandı

21.08.2022 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'teki trafik kazasında hayatlarını kaybeden gazeteciler son yolculuklarına uğurlandı

GAZİANTEP/ŞANLIURFA (AA) - Gaziantep'te kaza yapan araca müdahale edenlere yolcu otobüsünün çarpması sonucu hayatlarını kaybeden İhlas Haber Ajansı (İHA) çalışanı Muhammed Abdulkadir Esen (25) ile Umut Yakup Tanrıöver (26), Gaziantep ve Şanlıurfa'da düzenlenen törenlerin ardından son yolculuklarına uğurlandı.

Tanrıöver'in cenazesi, Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesine bağlı Zeytinli Mahallesi'ne getirildi.

Burada düzenlenen törene meslektaşları ve yakınlarının yanı sıra İHA Genel Müdürü Hamit Arvas katıldı.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Tanrıöver'in naaşı, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

- Esen için Şanlıurfa'da tören

Aynı kazada hayatını kaybeden Muhammed Abdulkadir Esen ise memleketi Şanlıurfa'da defnedildi.

Esen'in cenazesi Gaziantep'ten alınarak Şanlıurfa'da Yusuf Paşa Camisi'ne getirildi.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Esen'in cenazesi Bediüzzaman Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Esen'in yakınları, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Kaytan ile Esen'in meslektaşları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Dün Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nizip bölümünde kaza yapan bir araca müdahale etmek için güvenlik şeridinde bulunan ekibe ve araçlara, kaza yerinden 150 metre geride devrilerek kayan Özel Diyarbakır Seyahat'e ait 33 SR 157 plakalı yolcu otobüsü çarpmış, kazada, aralarında itfaiye erleri Mehmet Bozkurt (59), Mehmet Polat (57), Ahmet Polat (29), sağlık personeli Tuba Uzdilli, Abdullah Kütük, Halil Özden ile İHA çalışanı Muhammed Abdulkadir Esen (25) ile Umut Yakup Tanrıöver'in de (26) bulunduğu 15 kişi hayatını kaybetmiş, 31 kişi de yaralanmıştı.

Gaziantep'teki trafik kazasında hayatlarını kaybeden gazeteciler son yolculuklarına uğurlandı

Gaziantep'teki trafik kazasında hayatlarını kaybeden gazeteciler son yolculuklarına uğurlandı

Gaziantep'teki trafik kazasında hayatlarını kaybeden gazeteci son yolculuklarına uğurlandı

Gaziantep'teki trafik kazasında hayatlarını kaybeden gazeteci son yolculuklarına uğurlandı

Gaziantep'teki trafik kazasında hayatlarını kaybeden gazeteci son yolculuklarına uğurlandı

Gaziantep'teki trafik kazasında hayatlarını kaybeden gazeteci son yolculuklarına uğurlandı

Gaziantep'teki trafik kazasında hayatlarını kaybeden gazeteci son yolculuklarına uğurlandı

Gaziantep'teki trafik kazasında hayatlarını kaybeden gazeteci son yolculuklarına uğurlandı

Gaziantep'teki trafik kazasında hayatlarını kaybeden gazeteci son yolculuklarına uğurlandı

Gaziantep'teki trafik kazasında hayatlarını kaybeden gazeteci son yolculuklarına uğurlandı

Gaziantep'teki trafik kazasında hayatlarını kaybeden gazeteci son yolculuklarına uğurlandı

Gaziantep'teki trafik kazasında hayatlarını kaybeden gazeteci son yolculuklarına uğurlandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Gazeteci Gaziantep Şanlıurfa İHA

Gaziantep Namaz Vakitleri 21 Ağustos Pazar

İmsak
04:18
Sabah
05:45
Öğle
12:39
İkindi
16:22
Akşam
19:23
Yatsı
20:44
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hangimiz böyle olmadı ki? Çaresi buzdolabında gizli

Hangimiz böyle olmadı ki? Çaresi buzdolabında gizli

İhtiyaç duyduğunuz içecek: Serinletir, ödem attırır

İhtiyaç duyduğunuz içecek: Serinletir, ödem attırır

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Okuldan kaytarmak için bahane uyduruyor sandı! Dışarı çıkınca...

Okuldan kaytarmak için bahane uyduruyor sandı! Dışarı çıkınca...

Seksi pozlarıyla ünlendi! Hastane yatağından bile para kazandı

Seksi pozlarıyla ünlendi! Hastane yatağından bile para kazandı

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.