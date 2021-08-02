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Gaziantep'teki trafik kazasında ölü sayısı 4'e yükseldi

02.08.2021 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'teki trafik kazasında ölü sayısı 4'e yükseldi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te dün tırın tarım işçilerini taşıyan minibüse çarpması sonucu ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Gaziantep kuzey gişelerine yakın bölgede dün meydana gelen trafik kazasında yaralanan Suriye uyruklu Halif El Habba, tedavi gördüğü Şehitkamil Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Habba'nın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı böylece 4'e yükseldi.

Diğer yaralıların tedavileri ise farklı hastanelerde devam ediyor.

TAG Otoyolu Gaziantep kuzey gişelerine yakın bölgede tırın tarım işçilerini taşıyan minibüse çarpması sonucu 3 kişi ölmüş, 16 kişi yaralanmıştı.

Gaziantep'teki trafik kazasında ölü sayısı 4'e yükseldi

Gaziantep'teki trafik kazasında ölü sayısı 4'e yükseldi

Gaziantep'te tır tarım işçilerine taşıyan minibüse çarptı: 3 ölü, 16 yaralı

Gaziantep'te tır tarım işçilerine taşıyan minibüse çarptı: 3 ölü, 16 yaralı

Gaziantep'te tır tarım işçilerine taşıyan minibüse çarptı: 3 ölü, 16 yaralı

Gaziantep'te tır tarım işçilerine taşıyan minibüse çarptı: 3 ölü, 16 yaralı

Gaziantep'te tır tarım işçilerine taşıyan minibüse çarptı: 3 ölü, 16 yaralı

Gaziantep'te tır tarım işçilerine taşıyan minibüse çarptı: 3 ölü, 16 yaralı
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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Gaziantep

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