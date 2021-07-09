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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Oltu İlçe Teşkilatını açtı

09.07.2021 20:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Oltu İlçe Teşkilatını açtı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Erzurum'daki Oltu ilçe teşkilatının açılışını yaptı.

Oltu'ya gelişinde İlçe Başkanı Bülent Kul ve partililerce karşılanan Davutoğlu, daha sonra parti otobüsü ile Ziyabey Caddesi'ne geçti.

Adliye önündeki meydanda parti otobüsünden halka hitap eden Davutoğlu, "Size geldik. Kara bulutları dağıtmaya geliyoruz. Adaletsizliğe karşı hakkı hukuku ihya etmeye geliyoruz. Yoksulluğa karşı milletin ekmeğini büyütmeye geliyoruz." dedi.

Davutoğlu, konuşması sonrası buradaki bir çay ocağında sohbet ettiği vatandaşların sorunlarını dinledi.

Aynı meydanda bulunan partisinin teşkilat binasını açılışını gerçekleştiren Davutoğlu, ardından önceki gün vefat eden eski Anavatan Partisi İlçe Başkanı Mikail Turan’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Bir çay ocağında gençlerle sohbet edip çay içen Davutoğlu esnaf ziyareti sonrası ilçeden ayrıldı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Oltu İlçe Teşkilatını açtı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Oltu İlçe Teşkilatını açtı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Oltu İlçe Teşkilatını açtı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Oltu İlçe Teşkilatını açtı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Oltu İlçe Teşkilatını açtı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Oltu İlçe Teşkilatını açtı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Oltu İlçe Teşkilatını açtı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Oltu İlçe Teşkilatını açtı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Oltu İlçe Teşkilatını açtı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Oltu İlçe Teşkilatını açtı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Oltu İlçe Teşkilatını açtı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Oltu İlçe Teşkilatını açtı
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