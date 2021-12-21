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Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu

21.12.2021 20:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Zonguldak'ta çeşitli ziyaretlerde bulundu, partisinin ilçe başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi.

İlk olarak Alaplı ilçesinde esnafı ziyaret eden Davutoğlu, bir kıraathanede vatandaşlarla çay içip sohbet etti, onların sorunlarını dinledi. Davutoğlu, Batı Karadeniz'in doğası ve insanıyla her türlü gelişime müsait olduğunu ve Batı Karadeniz'i hep birlikte ayağa kaldıracaklarını söyledi.

Davutoğlu, bir gazetecinin sorusunu üzerine, kurdaki dalgalanmaya ilişkin eleştiride bulundu. Davutoğlu, bu ülkenin büyük bir ülke olduğunu belirterek "Bizim halkımız çalışkan bir halktır. Bütün bunları, bütün bu zorlukları aşacağız ama bunları aşmak için önce ehil insanların göreve gelmesi lazım. İnşallah bütün bu gidişatı düzelteceğiz." diye konuştu.

Alaplı Ziraat Odasını ve Alaplı Belediyesini de ziyaret eden Davutoğlu, Belediye Başkanı Nuri Tekin'den kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Davutoğlu, daha sonra Ereğli ilçesinde partisinin ilçe başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi, esnafı ziyaret etti.

Bir taksi durağına giren Davutoğlu, burada çalan telefona bakarak bir vatandaşa taksi gönderdi. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ı ziyaret eden Davutoğlu, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Davutoğlu, kendisine çeşitli hediyeler takdim eden Posbıyık'a kitap armağan etti.

Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası ziyaret eden Davutoğlu, son olarak partililerle Kozlu ilçesine geçerek esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu

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