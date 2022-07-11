Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 157 yıldır düzenlenen Geleneksel Beyören Köyü Karakucak Bayram Güreşleri gerçekleştirildi.
Akçakoca Belediyesi sponsorluğunda köy meydanında gerçekleştirilen organizasyona 8 kategoride 80 güreşçi katılırken, güreşseverler müsabakalara büyük ilgi gösterdi.
Müsabakalar sonunda başpehlivanlığı Ahmet Faruk Uğur kazanırken, küçük boyda Bilal Zurnacı, minik boyda Göktuğ Akbal, tozkoparanda Özgür Çağlayan, ayak boyda Bekay Ok, deste boyda Salih Temizce, küçük orta boyda Maksut Topal, büyük orta boyda Abdurrahim Mutlu birinci oldu.
Büyük rekabete sahne olan güreşlerde sporcular arasında zaman zaman gergin anlar da yaşandı.
Akçakocalı iş insanı Fatih Biriktir'in seçildiği organizasyonda, dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.
Geleneksel Beyören Köyü Karakucak Bayram Güreşleri'nde Ahmet Faruk Uğur başpehlivan oldu
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