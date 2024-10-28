Gelinim Mutfakta'nın sunucusu Aslı Hünel lüks evini gezdirdi! Evrim Akın o odayı görünce şaştı kaldı

5 oda 1 salondan oluşan deniz manzaralı evinin kapılarını Evrim Akın'a açan Aslı Hünel yine adından söz ettirdi. 7 yıldır bu evde eşi Savaş ile yaşayan ünlü sunucu evini oldukça sade ama lüks detaylarla döşemiş...
Evrim Akın bu hafta, Gelinim Mutfakta’nın başarılı sunucusu ve Türk sanat müziğinin güçlü sesi Aslı Hünel’in deniz manzaralı evine konuk oldu.
Evinin kapılarını Evrim Akın İle Ev Gezmesi’ne açan Aslı Hünel ve eşi Savaş Yurtsever İstanbul manzaralı lüks evleriyle dikkat çekti.
Aslı Hünel ekibe muhteşem manzarayı göstererek pandemiyi bu terasta geçirdiklerini açıkladı.
Gösterişli avizeler, dev şamdanlar, kahverengi bir büfe ve üzerindeki şık objeler salonun tasarımını tamamlıyor.
Hünel salonundan bahsederken "Gold, gümüş üstünde de ağaç var. Üçü bir arada kullanılabiliyor. Mesela bu tarzın ismi var fütüristik" dedi.