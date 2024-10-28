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Gelinim Mutfakta'nın sunucusu Aslı Hünel lüks evini gezdirdi! Evrim Akın o odayı görünce şaştı kaldı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
28.10.2024 13:41
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Aslı Hünel deniz manzaralı evini Evrim Akın'a açtı. 5 oda 1 salon olan evin sade tasarımı, terası ve mağazaları aratmayan kıyafet odası dikkat çekti. Giyinme odasını gören Evrim Akın gördükleri karşısında şaştı kaldı.

5 oda 1 salondan oluşan deniz manzaralı evinin kapılarını Evrim Akın'a açan Aslı Hünel yine adından söz ettirdi. 7 yıldır bu evde eşi Savaş ile yaşayan ünlü sunucu evini oldukça sade ama lüks detaylarla döşemiş...

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EVDE YOK YOK!

Evrim Akın bu hafta, Gelinim Mutfakta’nın başarılı sunucusu ve Türk sanat müziğinin güçlü sesi Aslı Hünel’in deniz manzaralı evine konuk oldu.

Evinin kapılarını Evrim Akın İle Ev Gezmesi’ne açan Aslı Hünel ve eşi Savaş Yurtsever İstanbul manzaralı lüks evleriyle dikkat çekti.

Aslı Hünel ekibe muhteşem manzarayı göstererek pandemiyi bu terasta geçirdiklerini açıkladı.

Gösterişli avizeler, dev şamdanlar, kahverengi bir büfe ve üzerindeki şık objeler salonun tasarımını tamamlıyor.

Hünel salonundan bahsederken "Gold, gümüş üstünde de ağaç var. Üçü bir arada kullanılabiliyor. Mesela bu tarzın ismi var fütüristik" dedi.

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Aslı Hünel Aslı Hünel evi
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