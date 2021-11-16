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Gelinlik sektörü temsilcileri, İzmir'deki fuarda buluştu

16.11.2021 12:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fuar kapsamında bu yıl 12'nci kez düzenlenen Gelinlik Tasarım Yarışması'nda birinciliği Nurdan Ahsen Fıçıcı elde etti

İZMİR (AA) - Avrupa'nın en büyük gelinlik fuarlarından biri olarak gösterilen "IF Wedding Fashion-İzmir Gelinlik Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı" 15'inci kez kapılarını açtı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin fuarcılık iştiraki İZFAŞ iş birliğinde düzenlenen etkinlik 2 holde misafirleri ağırlıyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, açılış töreninde yaptığı konuşmada, salgın nedeniyle geçen yıl fuara ara verildiğini hatırlattı. Etkinliğin her yıl daha da büyüdüğünü aktaran Soyer, "Bundan dolayı çok mutluyuz. İzmir'i cazibe noktalarından biri haline getirmek için çalışıyoruz. Tüm bunları doğayla, geçmişimizle ve değişimin kendisiyle uyumu esas alan döngüsellik ilkesiyle geliştiriyoruz. Yarattığımız bu ekosistemin temel sonucu ise ülkemiz ve dünyanın farklı noktalarını İzmir'de buluşturmaktır." diye konuştu.

Türkiye İhracatçılar Meclis Başkanı İsmail Gülle ise fuarın tüm sektör paydaşları tarafından ilgiyle takip edildiğini vurguladı. Sektörün salgından sonra yaşanan normalleşmeyle hızlı şekilde toparlandığını anlatan Gülle, şöyle devam etti:

"2021'i hem dünyaya hem bize özel gelişmelerin olduğu bir yıl olarak unutmayacağız. 2020'yi de unutmayacağız. 2020'yi bizden götürdükleri 2021'de bize getirdikleri ile hatırlayacağız. Özellikle ihracat açısından çok özel anların yaşandığı bir yıl oldu 2021 ve halen de devam ediyor. İlk defa aylık ihracatımız 20 milyar doları geçti bu yıl içinde. İnşallah bu ay içinde de 20 milyar doları aşıp rekor kıracağız."

Gülle, dış ticaret fazlası veren bir Türkiye için çok çalıştıklarını belirterek "Pek çok sektörde önümüzdeki yılın başına kadar oldukça yoğun siparişler alındı. TİM olarak 2026'da 300 milyar dolar olarak koyduğumuz hedefi de daha önce gerçekleştirmek istiyoruz. Ekonomik olarak bağımsızlığımızı ihracatımız, ithalatımızı aştı gün vermiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Öztürk de gelinlik sektörünün hazır giyim içinde katma değeri yükselten ürün grubu olduğunu söyledi. Fuarın sektörleri için büyük önem taşıdığını aktaran Öztürk, katılımcılara ve fuarda emeğe geçenlere teşekkür etti.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, kentte her yıl yaklaşık 30 fuar düzenlendiğini ifade etti. Bu fuarlar arasından IF Wedding Fashion-İzmir Gelinlik Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı'nın ayrı bir yeri olduğunu belirten Özgener, uluslararası alanda da fuarın bilindiğini aktardı. İzmir'de gümrükten çıkan 6 üründe birinin tekstil olduğuna değinen Özgener, "Tekstil ürünleri içinde gelinlik önemli bir yere sahip. İzmir olarak Türkiye'nin gelinlik üretiminin yaklaşık yüzde 70'ini yapıyoruz. Ayrıca 40'ın üzerinde ülkeye de ihracat gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

- 18 ülkeden alım heyeti

Açılış konuşmalarının ardından fuar kapsamında bu yıl 12'nci kez düzenlenen Gelinlik Tasarım Yarışması'nın final defilesi gerçekleştirildi. Son 15'e kalan genç tasarımcıların tasarımlarının sergilendiği defile birinciliği Nurdan Ahsen Fıçıcı elde etti.

160 firmanın katılımıyla 20 bin metrekarede yapılan fuara 100’ün üzerinde ülkeden, 2 binden fazla ziyaretçi kaydı alındı. Ticaret Bakanlığı ve İzmir Ticaret Odası desteği ile düzenlenen alım heyeti programında da 18 ülkeden alıcılar yer alacak. Fuar 19 Kasım'da sona erecek.

Gelinlik sektörü temsilcileri, İzmir'deki fuarda buluştu

- Fuar kapsamında bu yıl 12'nci kez düzenlenen Gelinlik Tasarım Yarışması'nda birinciliği Nurdan Ahsen Fıçıcı elde etti

Gelinlik sektörü temsilcileri, İzmir'deki fuarda buluştu

Gelinlik sektörü temsilcileri, İzmir'deki fuarda buluştu

Gelinlik sektörü temsilcileri, İzmir'deki fuarda buluştu

Gelinlik sektörü temsilcileri, İzmir'deki fuarda buluştu

Gelinlik sektörü temsilcileri, İzmir'deki fuarda buluştu

Gelinlik sektörü temsilcileri, İzmir'deki fuarda buluştu

Gelinlik sektörü temsilcileri, İzmir'deki fuarda buluştu

Gelinlik sektörü temsilcileri, İzmir'deki fuarda buluştu

Gelinlik sektörü temsilcileri, İzmir'deki fuarda buluştu

Gelinlik sektörü temsilcileri, İzmir'deki fuarda buluştu

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