Genç oyun geliştiricileri Konya'da kampa girecek

Türkiye'nin en büyük tematik teknoparkı Bilişim Vadisi öncülüğünde düzenlenen Oyunla Gelecek Kampı'nın dördüncüsü, 16-29 Ağustos arasında Beyşehir kamp alanında gerçekleştirilecek.

Bilişim Vadisi Dijital Animasyon ve Oyun Üretim Merkezi (DIGIAGE) ile oyun geliştirme kampları gerçekleştiren Dijital Türk Oyunları Platformu (DiTOP), Konya Büyükşehir Belediyesi ile Beyşehir kamp alanında 500'ü aşkın katılımcı ile kamp düzenledi.

Dijital oyun sektörüne yeni girişimcilerin dahil edilmesi amacıyla düzenlenen Oyunla Gelecek kamplarına, oyun tasarlamak, dijital sanatların farklı alanlarında kendini geliştirmek, dijital sinema ve animasyon üretim süreçlerine dahil olarak yüksek gelirli bir iş sahibi olmak isteyen yazılımcı ve tasarımcı gençler başvurabiliyor.

Başvuruların www.oyunlagelecek.com web sitesinden yapıldığı kamp, online olarak da takip edilebilecek.

- Beğenilen oyunlar ticarileştirilecek

Kamp sonunda, dijital oyun sektörüne yatırım yapmak isteyen yerli yabancı yatırımcılarla, genç girişimcilerin buluşabileceği bir Oyun Ekosistemi Buluşması da gerçekleştirilecek.

Kamp boyunca yeni oyunlar üreten ekipler, kamp sonunda sektörün ünlü firmalarının yöneticileri karşısında sunumlar yapacak ve oyunlarını pazarlamaya çalışacak. Bir yarışma havasında geçen sunumlar sonunda beğeni kazanan oyunların ticarileşmesi sağlanacak.

Konya kampı, TRT Çocuk, ANFİYAP, OYUNDER, Üretken Akademi, Üniversiteler, Gamefactory ve birçok sektör kuruluşunun desteğiyle gerçekleştirilecek.

Dijital Türk Oyunları Platformu (DiTOP) Kurucu Başkanı Okan Özbay, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, Türkiye'nin son yıllarda dijital oyun sektöründe adını küresel pazarda duyurmaya ve rekor denebilecek başarılara imza atmaya başladığını belirtti.

Düzenledikleri kampların, ülkenin dijital oyun sektöründe gelişimine de katkı sağladığını ifade eden Özbay, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Disiplinli, becerikli ve tasarıma ilgi duyan, farklı alanlardan arkadaşlarımızı da bu kamplarımıza bekliyoruz. Kamplarımız genç arkadaşlarımızın hem kendilerini hem de dijital ekonomiye dair farklı sektörlerde yapılan üretim biçimlerini keşfetmeleri için önemli bir fırsat sunuyor. 16-29 Ağustos arasında dördüncüsünü yapacağımız kampta, önceki kamplarda deneyim ve başarı kazanan birçok arkadaşımız hikayeleri ile birlikte ustalık yapacaklar. Derler ya 'Balık tutmayı öğretmek gerek' diye. İşte biz tam onu yapıyoruz, genç arkadaşlarımıza dijital okyanusta en büyük balıkları nasıl avlayacaklarını öğretiyoruz."​​​​​​​

Kampa ilişkin katılım koşulları ve birçok detaya "www.oyunlagelecek.com" web sitesinden ulaşılabilecek. ​​​​​​​