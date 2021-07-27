YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Genç oyun geliştiricileri Konya'da kampa girecek

Genç oyun geliştiricileri Konya'da kampa girecek

27.07.2021 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilişim Vadisi öncülüğünde 500'ü aşkın katılımcıyla gerçekleştirilecek kamp ile dijital oyun sektörüne yeni girişimcilerin dahil edilmesi, beğeni kazanan oyunların ticarileşmesinin sağlanması hedefleniyor - Dijital Türk Oyunları Platformu Kurucu Başkanı Okan Özbay: - "Kamplarımız genç arkadaşlarımızın hem kendilerini hem de dijital ekonomiye dair farklı sektörlerde yapılan üretim biçimlerini keşfetmeleri için önemli bir fırsat sunuyor"

Türkiye'nin en büyük tematik teknoparkı Bilişim Vadisi öncülüğünde düzenlenen Oyunla Gelecek Kampı'nın dördüncüsü, 16-29 Ağustos arasında Beyşehir kamp alanında gerçekleştirilecek.

Bilişim Vadisi Dijital Animasyon ve Oyun Üretim Merkezi (DIGIAGE) ile oyun geliştirme kampları gerçekleştiren Dijital Türk Oyunları Platformu (DiTOP), Konya Büyükşehir Belediyesi ile Beyşehir kamp alanında 500'ü aşkın katılımcı ile kamp düzenledi.

Dijital oyun sektörüne yeni girişimcilerin dahil edilmesi amacıyla düzenlenen Oyunla Gelecek kamplarına, oyun tasarlamak, dijital sanatların farklı alanlarında kendini geliştirmek, dijital sinema ve animasyon üretim süreçlerine dahil olarak yüksek gelirli bir iş sahibi olmak isteyen yazılımcı ve tasarımcı gençler başvurabiliyor.

Başvuruların www.oyunlagelecek.com web sitesinden yapıldığı kamp, online olarak da takip edilebilecek.

- Beğenilen oyunlar ticarileştirilecek

Kamp sonunda, dijital oyun sektörüne yatırım yapmak isteyen yerli yabancı yatırımcılarla, genç girişimcilerin buluşabileceği bir Oyun Ekosistemi Buluşması da gerçekleştirilecek.

Kamp boyunca yeni oyunlar üreten ekipler, kamp sonunda sektörün ünlü firmalarının yöneticileri karşısında sunumlar yapacak ve oyunlarını pazarlamaya çalışacak. Bir yarışma havasında geçen sunumlar sonunda beğeni kazanan oyunların ticarileşmesi sağlanacak.

Konya kampı, TRT Çocuk, ANFİYAP, OYUNDER, Üretken Akademi, Üniversiteler, Gamefactory ve birçok sektör kuruluşunun desteğiyle gerçekleştirilecek.

Dijital Türk Oyunları Platformu (DiTOP) Kurucu Başkanı Okan Özbay, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, Türkiye'nin son yıllarda dijital oyun sektöründe adını küresel pazarda duyurmaya ve rekor denebilecek başarılara imza atmaya başladığını belirtti.

Düzenledikleri kampların, ülkenin dijital oyun sektöründe gelişimine de katkı sağladığını ifade eden Özbay, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Disiplinli, becerikli ve tasarıma ilgi duyan, farklı alanlardan arkadaşlarımızı da bu kamplarımıza bekliyoruz. Kamplarımız genç arkadaşlarımızın hem kendilerini hem de dijital ekonomiye dair farklı sektörlerde yapılan üretim biçimlerini keşfetmeleri için önemli bir fırsat sunuyor. 16-29 Ağustos arasında dördüncüsünü yapacağımız kampta, önceki kamplarda deneyim ve başarı kazanan birçok arkadaşımız hikayeleri ile birlikte ustalık yapacaklar. Derler ya 'Balık tutmayı öğretmek gerek' diye. İşte biz tam onu yapıyoruz, genç arkadaşlarımıza dijital okyanusta en büyük balıkları nasıl avlayacaklarını öğretiyoruz."​​​​​​​

Kampa ilişkin katılım koşulları ve birçok detaya "www.oyunlagelecek.com" web sitesinden ulaşılabilecek. ​​​​​​​

Genç oyun geliştiricileri Konya'da kampa girecek

- Bilişim Vadisi öncülüğünde 500'ü aşkın katılımcıyla gerçekleştirilecek kamp ile dijital oyun sektörüne yeni girişimcilerin dahil edilmesi, beğeni kazanan oyunların ticarileşmesinin sağlanması hedefleniyor - Dijital Türk Oyunları Platformu Kurucu Başkanı

Genç oyun geliştiricileri Konya'da kampa girecek

Genç oyun geliştiricileri Konya'da kampa girecek

Genç oyun geliştiricileri Konya'da kampa girecek

Genç oyun geliştiricileri Konya'da kampa girecek

Genç oyun geliştiricileri Konya'da kampa girecek

Genç oyun geliştiricileri Konya'da kampa girecek
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Konya

Konya Namaz Vakitleri 27 Temmuz Salı

İmsak
04:04
Sabah
05:42
Öğle
13:02
İkindi
16:52
Akşam
20:11
Yatsı
21:43

Konya Nöbetçi Eczaneler27 Temmuz Salı

Cankurtaran Eczanesi
Karatay
Sağlam Eczanesi
Karatay
Aksoy Eczanesi
Selcuklu
Çeşmeli Eczanesi
Selcuklu
Demirci Eczanesi
Selcuklu
Melek Eczanesi
Selcuklu
Özkan Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

GÜNCELLEME - İzmir'de otomobil metro inşaatındaki 25 metrelik boşluğa düştü: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCELLEME - İzmir'de otomobil metro inşaatındaki 25 metrelik boşluğa düştü: 1 ölü, 1 yaralı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İskoçyalı aktör Michael Holmes Mitchell, Fethiye'de kaldığı otel odasında ölü bulundu

İskoçyalı aktör Michael Holmes Mitchell, Fethiye'de kaldığı otel odasında ölü bulundu

Göztepe, Erzurum'daki kampını sürdürüyor

Göztepe, Erzurum'daki kampını sürdürüyor

Aydın'da üzerine bahçe kapısı düşen kişi öldü

Aydın'da üzerine bahçe kapısı düşen kişi öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.