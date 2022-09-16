Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Altaş Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkent ekibi, bugün gittiği Denizli'de son antrenmanını gerçekleştirdi.
Denizlispor Haluk Ulusoy Tesisleri'nde antrenör Medet Coşkun yönteminde yapılan idmanda koordinasyon ve çabukluğa yönelik çalışmaların yapıldı.
Başkent ekibinde sakatlığı devam eden takım kaptanı Muhammed Bayır ile kart cezalısı Metehan Mert kadroda yer almıyor.
Gençlerbirliği, Altaş Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı
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