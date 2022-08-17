SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Gençlerbirliği, Arda Güler'i Fenerbahçe'ye vermiyor! Pazarlıklar başladı...

Gençlerbirliği, Arda Güler'i Fenerbahçe'ye vermiyor! Pazarlıklar başladı...

17.08.2022 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'nden transferi Arda Güler için pazarlıklar başladı. Transfer edilirken sonraki satıştan gelecek %20 payı Gençlerbirliği'ne vermek için el sıkışan sarı-lacivertliler, bu anlaşmayı ortadan kaldırmak için 3 milyon Euro teklifte bulundu. Başkent ekibi ise olumsuz yanıt vererek pazarlığı 5 milyon Euro'ya çıkardı.

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 17 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe'de Arda Güler bilinmezliği yaşanıyor. Gençlerbirliği'nden transfer edilirken sonraki satıştan %20 pay maddesi eklenen genç oyuncu için pazarlıklar başladı.

İLK TEKLİF REDDEDİLDİ

3359988_810x458

Arda Güler'i yüksek bir bonservis bedeline satmayı planlayan Fenerbahçe, bu maddeyi ortadan kaldırmak istiyor. Gençlerbirliği ile görüşme gerçekleştiren sarı-lacivertliler %20 pay için 3 milyon Euro teklifte bulundu. Başkent ekibi ise bu teklife olumsuz yanıt verdi.

5 MİLYON EURO İSTİYORLAR

aarrdaaa

Gençlerbirliği'nin Arda Güler'in %20'si için 5 milyon Euro istediği iddia edildi. Sosyal medyada ortaya atılan bu iddianın ardından Fenerbahçe'den bir yalanlama gelmedi.

ARDA GÜLER FOTOĞRAFLARI

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Gençlerbirliği Arda Güler fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu tek başına gitti, korumaları dahi içeri alınmadı…

Kılıçdaroğlu tek başına gitti, korumaları dahi içeri alınmadı…

Tüp bebek merkezinde skandal! İhbarla ortaya çıktı! Kızları...

Tüp bebek merkezinde skandal! İhbarla ortaya çıktı! Kızları...

Altay Bayındır için 25 milyon Euro...

Altay Bayındır için 25 milyon Euro...

Mert Hakan Yandaş, Galatasaray'a sıcak!

Mert Hakan Yandaş, Galatasaray'a sıcak!

İngiltere Ozan Tufan'ı konuşuyor! Damga vurdu...

İngiltere Ozan Tufan'ı konuşuyor! Damga vurdu...

Nwakaeme, Galatasaray'dan dünyaları istedi! Ne yaptın Nwakaeme...

Nwakaeme, Galatasaray'dan dünyaları istedi! Ne yaptın Nwakaeme...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Yediğiniz an kas yapar

Yediğiniz an kas yapar

Cinsel ilişkiyi imkânsız hale getirebilir!

Cinsel ilişkiyi imkânsız hale getirebilir!

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Bikini üstüyle kalıpları yıktı! Yorum yağmuruna tutuldu

Bikini üstüyle kalıpları yıktı! Yorum yağmuruna tutuldu

Korkacak tek şey korkunun kendisi

Korkacak tek şey korkunun kendisi

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.