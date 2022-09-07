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Gençlerbirliği'nde Tuzlaspor maçı hazırlıkları sürüyor

07.09.2022 19:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençlerbirliği'nde Tuzlaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında 10 Eylül Cumartesi günü Tuzlaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde yapılan antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.

Top kapma oyunuyla devam eden antrenmanda, daha sonra minyatür kalelerden kurulu dar alandaki oyuna geçildi.

Başkent ekibi, antrenmanın ana bölümünde ise taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.

Gençlerbirliği, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Gençlerbirliği'nde Tuzlaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Gençlerbirliği'nde Tuzlaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Gençlerbirliği'nde Tuzlaspor maçının hazırlıklarını sürüyor

Gençlerbirliği'nde Tuzlaspor maçının hazırlıklarını sürüyor

Gençlerbirliği'nde Tuzlaspor maçının hazırlıklarını sürüyor

Gençlerbirliği'nde Tuzlaspor maçının hazırlıklarını sürüyor

Gençlerbirliği'nde Tuzlaspor maçının hazırlıklarını sürüyor

Gençlerbirliği'nde Tuzlaspor maçının hazırlıklarını sürüyor

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Anahtar Kelimeler:
Gençlerbirliği Tuzlaspor

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