Gençlerbirliği'nin genç yeteneği Ahmet Arda Tuzcu iddialı konuştu:

Gençlerbirliği'nin altyapısında yetişen ve yeteneğiyle takımın gelecek vadeden oyuncuları arasında yer alan Ahmet Arda Tuzcu, "Bu 6 haftalık dönem benim için fragmandı, film asıl bundan sonra başlıyor." dedi.

Gençlerbirliği'nin genç yeteneği Ahmet Arda Tuzcu, yaptığı açıklamada, ciddi ve uzun bir sakatlık döneminden sonra tekrar sahalara dönmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Böylesi bir sakatlığın ardından yeniden form tutmak ister istemez biraz zaman gerektiriyor. Bunun sıkıntısını yaşadım ve yaşamaya da devam ediyorum. Ligin 6 haftalık periyodunda tam istediğim performansı gösteremedim. Bu 6 haftalık dönem benim için fragmandı, film asıl bundan sonra başlıyor. Bundan sonraki süreçte takıma daha fazla katkı sağlayacağıma inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Çalışmalarını da bu doğrultuda devam ettirdiğini dile getiren 20 yaşındaki oyuncu, "Sadece kulüpteki çalışmalarla yetinmiyor takımdan ayrı, özel hocalarla da bireysel antrenmanlar yapıyorum. Form durumumu bir adım daha ileri taşımak için uğraş veriyorum." diye konuştu.

- "Hakemlerin ve bireysel hatalarımızın kurbanı olduk"

Sezon başında takım olarak çok iyi ve verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini vurgulayan Ahmet Arda, şöyle devam etti:

"İyi bir kamp dönemi geçirdik. Belki oynadığımız hazırlık maçlarında skor anlamında iyi bir sonuç alamadık ama takım oyunu anlamında çok başarılıydık. Birçoğumuz Gençlerbirliği altyapısından geldiğimiz için birbirimizi tanıyan kişileriz. Yıllarca birlikte zaman geçirdik ve geçirmeye de devam ediyoruz. Birbirimizin nelerden hoşlandığını, nelere sinirlendiğini ve saha içerisinde neler yapacağını aşağı yukarı biliyoruz. Sezon başında transfer yasağımız olduğu için belki bizlere güvenilmiyordu ama oynadığımız 6 haftada biz bu güveni oluşturduk. Takım olarak daha fazlasını yapacağımıza inanıyorum. Belki çok bir puan toplayamadık ama yenildiğimiz ve berabere kaldığımız maçlarda da rakibe hiçbir şekilde boyun eğmedik. Kimi zaman hakemlerin kimi zaman da bireysel hataların kurbanı olduk."

- "Kenetlenmek şart"

Gençlerbirliği'nin Cumhuriyetle yaşıt çok büyük bir kulüp ve camia olduğunun altını çizen kanat oyuncusu, “Her camiada olduğu gibi bu camianın da elbette birtakım sıkıntıları olacaktır. Bu sıkıntıların üstesinden geleceğimize inanıyorum. Yönetim, taraftar, oyuncular olarak bizler ve tüm personel buna inanırsa hep birlikte güzel günleri göreceğiz diye düşünüyorum. Ama öncelikle Gençlerbirliği'nin paydaşları olarak hepimiz tek bir yürek olarak kenetlenmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ahmet Arda, üç hafta maç oynamayacak olmalarının takımı olumlu etkileyeceğini belirterek, "Milli takım arasıyla birlikte haftayı bay geçirecek olmamızın takıma olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Hem 6 haftanın yorgunluğunu ve stresini üzerimizden atmak, eksikliklerimizi tamamlamak hem de sakatlıkları bulunan başta Muhammed ağabey olmak üzere oyuncuların takıma tekrar dönmeleri adına olumlu olacaktır." ifadelerini kullandı.

- "Ailem en büyük destekçim"

En zor anlarında ailesinin desteğini aldığını söyleyen genç oyuncu, maçlardan sonra babasıyla telefonla da olsa bir değerlendirme yaptığını aktardı.

Babasının bir futbol aşığı ve Gençlerbirliği sevdalısı olduğunu ifade eden Ahmet Arda, şunları kaydetti:

"Babamın fikirleri ve tavsiyeleri benim için çok önemli. Maçlardan sonra da hemen babamı arar onun fikrini alırım. Her zaman objektif davranır ve hatalarım varsa hemen söyler. Hatalarımdan ders çıkarmam için çabalar. Hemen hemen her maçıma da gelmeye çalışır. Gelemezse mutlaka televizyondan izler. Altyapı döneminde de bütün maçlarımıza gelirdi. Hiç unutmam kötü oynadığım bir maç sonrası bana 'İstemiyorsan futbola devam etmek zorunda değilsin!' diye bir uyarıda bulunmuştu. O gün için bu cümle beni kendime getirmişti. Ailem benim en büyük destekçim."