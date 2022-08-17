MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gençlik sırrını vermişti! Defne Samyeli bikinili pozlarıyla yine olay oldu

Gençlik sırrını vermişti! Defne Samyeli bikinili pozlarıyla yine olay oldu

17.08.2022 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Defne Samyeli yeşil bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı. 50 yaşında olmasına rağmen fiziğiyle mankenlere taş çıkaran Defne Samyeli'nin pozlarına "Kızlarından bile genç duruyor" yorumları yağdı. Samyeli kısa süre önce "Daha genç görünmek gibi bir kaygım yok. Yaşı büyük olanları daha değerli buluyorum" demişti. Samyeli adeta yıllara meydan okuyor.

Pandemide kendini yemeğe ve spora verdiğini söyleyen Defne Samyeli gençlere taş çıkartan fiziğiyle yine olay oldu. Kızları Derin ve Deren Talu'nun açıklamaları ve paylaşımlarıyla da sık sık gündeme gelen Samyeli yeşil bikinisiyle fiziğini sergiledi.

"Kızlarıyla yarışıyor" yorumlarına sebep olan pozlarıyla dikkat çeken 50 yaşındaki Samyeli yıllara meydan okuyan fiziğini hiç bırakmadığı sporuna borçlu.

YILLARA MEYDAN OKUYOR

Spikerlik, sunuculuk ve oyunculuğun yanı sıra müzisyen kimliğiyle de bilinen Samyeli gençlik sırrını şu sözlerle açıklamıştı:

"Genetik çok önemli. Anneanneme çekmişim. Kendime bakmayı çok seviyorum. Bu yaşlanmama konusu insanlarda hastalık konusu haline geldi. Benim çocuklarım büyüdü ben yeniden 20'li yaşlarıma dönmüş gibi hissediyorum."
Paylaştığı bikinili fotoğraflarıyla çok konuşulan Samyeli daha önce açıklamasında "20 yaşında durmadığıma eminim. Yorumlar mutlu ediyor. Yaşa çok değer veren birisiyim. Yaş almak benim için çok önemli. Daha genç görünmek gibi bir kaygım yok. Yaşı büyük olanları daha değerli buluyorum" demişti.

GENÇLİK SIRRI

GENÇLİK SIRRI
Samyeli bir açıklamasında yaptıklarını şöyle anlatmıştı:

"Spor yapmaya 20’li yaşlarımda başladım. Ağırlık, kardiyo, pilates... Hatta pilates hocalık sertifikam da var. Egzersizi çok seviyorum fakat zaman yaratamıyorum istediğim kadar.
Haftada 2-3 günle sınırlı. Elimde olsa daha çok yapmak isterim. Bununla birlikte her gün düzenli yaptığım birkaç egzersiz var. Örneğin trambolinim var evde, zıplıyorum.
Ayrıca çok aktif yaşayan biriyim. Yürürüm, asansöre binmem, merdiven çıkarım. Yüzümü de egzersizle çalıştırıyorum, son 19 yıldır. Çok büyük faydasını gördüm."
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Defne Samyeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Suriye sınırındaki Karkamış'ta camilerden yapılan anons ile ilgili açıklama! Soruşturma başlatıldı

Suriye sınırındaki Karkamış'ta camilerden yapılan anons ile ilgili açıklama! Soruşturma başlatıldı

Toplu tecavüze uğradı, ölü taklidi yaparak kurtuldu! 'Bilkis Bano' davasında yeni gelişme

Toplu tecavüze uğradı, ölü taklidi yaparak kurtuldu! 'Bilkis Bano' davasında yeni gelişme

Muhtarlığa sığınan karısını öldürdü! Peş peşe dehşet saçtı, sonra...

Muhtarlığa sığınan karısını öldürdü! Peş peşe dehşet saçtı, sonra...

F.Bahçe'de taraftar ayaklandı! "Hiç oynatmadan gönderin"

F.Bahçe'de taraftar ayaklandı! "Hiç oynatmadan gönderin"

Fırtına turu Trabzon'a bıraktı!

Fırtına turu Trabzon'a bıraktı!

Siyaset gündemini karıştıracak iddia! "Mansur Yavaş'ı tasfiye etme hazırlıkları içerisindeler"

Siyaset gündemini karıştıracak iddia! "Mansur Yavaş'ı tasfiye etme hazırlıkları içerisindeler"

İlginizi Çekebilir

Ülkeyi ayağa kaldıran bikinili poz yeniden gündemde

Ülkeyi ayağa kaldıran bikinili poz yeniden gündemde

Sadece mezarlarını görmek için servet harcadı

Sadece mezarlarını görmek için servet harcadı

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Şimdiye kadar duymadınız! Sarımsağın aşk hayatınıza olan etkisi

Şimdiye kadar duymadınız! Sarımsağın aşk hayatınıza olan etkisi

Üçlü ilişki itirafı ‘pes’ dedirtti! “Üvey annemi hediye ettim”

Üçlü ilişki itirafı ‘pes’ dedirtti! “Üvey annemi hediye ettim”

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.