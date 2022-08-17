Gençlik sırrını vermişti! Defne Samyeli bikinili pozlarıyla yine olay oldu

Pandemide kendini yemeğe ve spora verdiğini söyleyen Defne Samyeli gençlere taş çıkartan fiziğiyle yine olay oldu. Kızları Derin ve Deren Talu'nun açıklamaları ve paylaşımlarıyla da sık sık gündeme gelen Samyeli yeşil bikinisiyle fiziğini sergiledi. "Kızlarıyla yarışıyor" yorumlarına sebep olan pozlarıyla dikkat çeken 50 yaşındaki Samyeli yıllara meydan okuyan fiziğini hiç bırakmadığı sporuna borçlu.

YILLARA MEYDAN OKUYOR

Spikerlik, sunuculuk ve oyunculuğun yanı sıra müzisyen kimliğiyle de bilinen Samyeli gençlik sırrını şu sözlerle açıklamıştı:



"Genetik çok önemli. Anneanneme çekmişim. Kendime bakmayı çok seviyorum. Bu yaşlanmama konusu insanlarda hastalık konusu haline geldi. Benim çocuklarım büyüdü ben yeniden 20'li yaşlarıma dönmüş gibi hissediyorum."

Paylaştığı bikinili fotoğraflarıyla çok konuşulan Samyeli daha önce açıklamasında "20 yaşında durmadığıma eminim. Yorumlar mutlu ediyor. Yaşa çok değer veren birisiyim. Yaş almak benim için çok önemli. Daha genç görünmek gibi bir kaygım yok. Yaşı büyük olanları daha değerli buluyorum" demişti.

GENÇLİK SIRRI Samyeli bir açıklamasında yaptıklarını şöyle anlatmıştı:



"Spor yapmaya 20’li yaşlarımda başladım. Ağırlık, kardiyo, pilates... Hatta pilates hocalık sertifikam da var. Egzersizi çok seviyorum fakat zaman yaratamıyorum istediğim kadar.

Haftada 2-3 günle sınırlı. Elimde olsa daha çok yapmak isterim. Bununla birlikte her gün düzenli yaptığım birkaç egzersiz var. Örneğin trambolinim var evde, zıplıyorum.