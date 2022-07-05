Orgeneral Güler'in resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Korgeneral Al Rumaithi ve beraberindeki heyet için Genelkurmay Başkanlığında askeri tören düzenlendi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, BAE Genelkurmay Başkanıyla görüştü

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