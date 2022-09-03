Geyveli kadınların ürettiği doğal ürünler Fatih'te satılacak

İSTANBUL (AA) - Sakarya'nın Geyve ilçesinde kadınların ürettiği doğal ürünler, Fatih ve Geyve belediyeleri arasında imzalanan protokolle İstanbul'da satılacak.

Topkapı Sosyal Tesisleri'nde, Fatih ile Geyve belediyeleri arasında yöresel ürünlerin satışına yönelik protokol imza töreni düzenlendi.

İş birliği protokolüyle, Geyve Yöresel Ürünler Üretim Merkezinde çalışan 34 kadının ürettiği 175 çeşit el yapımı doğal gıda ürünü, Fatih Belediyesi Sosyal Tesisleri ile belirlenen alanlarda satışa sunulacak.

İmza töreninde konuşan Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, 2018'de hayata geçirilen Geyve Yöresel Ürünler Üretim Merkezini ziyaretinde yapılan çalışmaları yerinde incelediğini, merkezin hem kadın istihdamı hem de ortaya çıkardığı ürünlerle bir model oluşturduğunu ifade etti.

Buradaki işleyiş ve imalat çalışmalarını takdir ettiklerini belirten Turan, şunları kaydetti:

"Başkanımızla da yaptığımız görüşmeler neticesinde, Geyve ürünlerinin Fatihli hemşerilerimize ulaşması konusunda aramızda mutabakata vardık. İnşallah, sağlıklı koşullarda, kaliteli şekilde imal edilen bu ürünlerle Fatihli hemşehrilerimizi en kısa sürede buluşturacağız. Kendi sosyal tesislerimizde bu ürünleri kullanacağız. Ayrıca bugün atılan adımla birlikte Karınca Eğitim Birimimizle Geyve Kadın Kooperatifi arasında bir iş birliği köprüsü sağlamış olduk. Kadınlarımız ürettikçe şehrimiz, ülkemiz kazanacak. Umuyorum ki önümüzdeki süreçte, hep birlikte güzel çalışmalara imza atacağız."

- "Geyva isimli bir marka oluşturduk"

Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya ise ilçelerinin yıllık 350 bin ton ürünün çıktığı önemli bir tarım bölgesi olduğunu, "Ayvanın başkenti Geyve'dir" sloganıyla yola çıkarak öncelikle bu meyvenin coğrafi tescilini aldıklarını söyledi.

Bir marka oluşumuna gittiklerini ifade eden Kaya, Sakarya Üniversitesi, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası ile Geyve Belediyesinin paydaş olduğunu ve artık Türkiye'nin her bölgesine kaliteli ürün gönderecek "Geyva" isimli bir marka oluşturduklarını kaydetti.

Tarıma ve ilçe çiftçilerine destek sağlamak adına 2018'de 160 bin metrekare alana sahip, 34 kadının çalıştığı bir tesis kurduklarını belirten Kaya, ilçede kurulan Ayva Çiçeği Kadın Kooperatifi ile belediye iştiraki Geyva'nın ortak çalıştığını dile getirdi.

Tesiste tamamı Geyve'de üretilen sebze ve meyvelerden 175 çeşit ürün yapıldığını bildiren Kaya, "Yaptığımız ürünlerde asla katkı, koruyucu ya da renklendirici, glukoz kullanılmamaktadır. Tamamen doğal şekilde, hepsi odun ateşinde, evlerde annelerimizin ya da babaannelerimizin yaptığı şekliyle üretilmektedir." diye konuştu.

Yapılan iş birliğinin Geyveli kadınlara, çiftçilere ve İstanbul halkına fayda sağlayacağına işaret eden Kaya, insanlara bu yolla sağlıklı ve kaliteli doğal ürün sunacaklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından Turan ve Kaya arasında protokol imzalanırken, Geyva markalı ürünlerin de tadımı yapıldı.