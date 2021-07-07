Ghezzal'dan Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım

Beşiktaş taraftarının en sevdiği futbolculardan biri olan Ghezzal'dan siyah beyazlı taraftarları üzecek bir açıklama geldi. Kendisinin Beşiktaş'ta devam edeceğini ifade eden bir haberi yalanlayan Ghezzal, Instagram hesabından paylaştığı gönderide haberin ekran görüntüsünü alıp 'YANLIŞ' notunu düştü.

BEŞİKTAŞ HABERİNİ YALANLADI! O NOTU KALDIRDI...

Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan isimlerden Rachid Ghezzal, Instagram biyografisindeki 'Beşiktaş' yazısını da kaldırdı. Ghezzal ile Galatasaray arasındaki transfer görüşmelerinin devam ettiği de gelen bilgiler arasında.

GALATASARAY 2 MİLYON 750 BİN € VERDİ TERİM KARŞI ÇIKTI! Galatasaray Yönetimi ile Ghezzal arasındaki temaslardan anlaşma çıktı. Galatasaray, Cezayirli oyuncuya 2 milyon 750 bin € önerdi. Fatih Terim'in bu durumdan haberi olduktan sonra anlaşmanın mali detaylarına karşı çıktığı öğrenildi.Takımdaki tavan ücretin Muslera'nın aldığı 2.5 milyon € olduğunu belirten Terim, bu konuda hassas olunması gerektiğinin altını çizdi.

BABASI 'BEŞİKTAŞ' DEMİŞTİ Rachid Ghezzal’ın babası Mohamed Ghezzal, oğlunun geleceğiyle ilgili olarak özel açıklamada bulunmuştu. Baba Ghezzal, “Oğlum Beşiktaş’ta çok mutlu. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecekler. Ghezzal yüzde100 kariyerine Beşiktaş’ta devam edecek. Kısa süre içinde transferin noktalanmasını bekliyoruz. Oğlumun Beşiktaş’ın bütün oyuncularıyla arası çok iyi. İstanbul’da ve Beşiktaş’ta oynamak ona çok yaradı. Oğlumun bu sezon gösterdiği performansın ardından sadece Beşiktaş değil Galatasaray da bize teklif yaptı. Ama bu saatten sonra başka takıma gitmesi çok zor” ifadelerini kullanmıştı.

HABERİ YALANLADI Ghezzal'ın Beşiktaş konusundaki haberi yalanlamasının ardından Galatasaray iddiaları daha da alevlendi.