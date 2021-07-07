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Ghezzal'dan Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım

07.07.2021 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçen sezon Beşiktaş'ın kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Rachid Ghezzal'dan flaş bir paylaşım geldi. Cezayirli oyuncu kendisi hakkında çıkan bir haberi yalanladı. Ghezzal'ın babasıyla yapılan görüşme sonrası 'Galatasaray da istedi ama Beşiktaş ile devam edeceğiz.' bilgisi verilmişti. Ghezzal'dan bir hamle daha geldi!

Beşiktaş taraftarının en sevdiği futbolculardan biri olan Ghezzal'dan siyah beyazlı taraftarları üzecek bir açıklama geldi. Kendisinin Beşiktaş'ta devam edeceğini ifade eden bir haberi yalanlayan Ghezzal, Instagram hesabından paylaştığı gönderide haberin ekran görüntüsünü alıp 'YANLIŞ' notunu düştü.

BEŞİKTAŞ HABERİNİ YALANLADI! O NOTU KALDIRDI...

Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan isimlerden Rachid Ghezzal, Instagram biyografisindeki 'Beşiktaş' yazısını da kaldırdı. Ghezzal ile Galatasaray arasındaki transfer görüşmelerinin devam ettiği de gelen bilgiler arasında.

GALATASARAY 2 MİLYON 750 BİN € VERDİ TERİM KARŞI ÇIKTI!

GALATASARAY 2 MİLYON 750 BİN € VERDİ TERİM KARŞI ÇIKTI!
Galatasaray Yönetimi ile Ghezzal arasındaki temaslardan anlaşma çıktı. Galatasaray, Cezayirli oyuncuya 2 milyon 750 bin € önerdi. Fatih Terim'in bu durumdan haberi olduktan sonra anlaşmanın mali detaylarına karşı çıktığı öğrenildi.Takımdaki tavan ücretin Muslera'nın aldığı 2.5 milyon € olduğunu belirten Terim, bu konuda hassas olunması gerektiğinin altını çizdi.

BABASI 'BEŞİKTAŞ' DEMİŞTİ

BABASI 'BEŞİKTAŞ' DEMİŞTİ
Rachid Ghezzal’ın babası Mohamed Ghezzal, oğlunun geleceğiyle ilgili olarak özel açıklamada bulunmuştu. Baba Ghezzal, “Oğlum Beşiktaş’ta çok mutlu. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecekler. Ghezzal yüzde100 kariyerine Beşiktaş’ta devam edecek. Kısa süre içinde transferin noktalanmasını bekliyoruz. Oğlumun Beşiktaş’ın bütün oyuncularıyla arası çok iyi. İstanbul’da ve Beşiktaş’ta oynamak ona çok yaradı. Oğlumun bu sezon gösterdiği performansın ardından sadece Beşiktaş değil Galatasaray da bize teklif yaptı. Ama bu saatten sonra başka takıma gitmesi çok zor” ifadelerini kullanmıştı.

HABERİ YALANLADI

HABERİ YALANLADI
Ghezzal'ın Beşiktaş konusundaki haberi yalanlamasının ardından Galatasaray iddiaları daha da alevlendi.

ASİST KRALI OLMUŞTU

ASİST KRALI OLMUŞTU
Ghezzal geçen sezon yaptığı 17 asistle asist kralı olmuştu. Özellikle sezonun ikinci yarısında takıma verdiği katkıyla herkesin alkışını alan Ghezzal, ligde de 8 gol attı.
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Anahtar Kelimeler:
transfer Beşiktaş Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Rachid Ghezzal
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