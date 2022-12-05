Gibi'nin yıldızı Feyyaz Yiğit, Sefo'nun dansçılarından gerildi! O anlar sosyal medyayı salladı

Gibi dizisinin Yılmaz Feyyaz Yiğit, Altın Kelebek Ödül Töreni'nde yaşadıklarıyla gündemde. Gibi'nin en iyi komedi dizisi erkek oyuncusu ödülüne layık görülen Feyyaz Yiğit'in Sefo'nun dansçılarından tedirgin olması dikkat çekti.
Ödül töreninde sahne alan Sefo, 'Tutsak' adlı şarkısını dansçılarıyla birlikte seyircilerin arasında seslendirdi. Dansçıların 'mızrak' ile sergilediği gösteride Feyyaz Yiğit'in tepkisi ekrana da yansıdı.
Başında dans eden dansçılardan tedirgin olan Yiğit'in o anları sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. İşte o anlara dair yapılan paylaşımlardan bazıları...