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  4. Gibi'nin yıldızı Feyyaz Yiğit, Sefo'nun dansçılarından gerildi! O anlar sosyal medyayı salladı

Gibi'nin yıldızı Feyyaz Yiğit, Sefo'nun dansçılarından gerildi! O anlar sosyal medyayı salladı

05.12.2022 08:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Exxen'in en gözde yapımı olan Gibi'nin yıldızı Feyyaz Yiğit sosyal medyada adından söz ettirdi. Yiğit oturduğu sırada Sefo ve gösterisinde yer alan dansçılar oyuncunun başında dans etti. Feyyaz Yiğit'in o anlardaki tedirginliği sosyal medyada konuşuldu. İşte sosyal medyayı sallayan o anlar...

Gibi dizisinin Yılmaz Feyyaz Yiğit, Altın Kelebek Ödül Töreni'nde yaşadıklarıyla gündemde. Gibi'nin en iyi komedi dizisi erkek oyuncusu ödülüne layık görülen Feyyaz Yiğit'in Sefo'nun dansçılarından tedirgin olması dikkat çekti.

FEYYAZ YİĞİT'İN MIZRAKLA İMTİHANI

Ödül töreninde sahne alan Sefo, 'Tutsak' adlı şarkısını dansçılarıyla birlikte seyircilerin arasında seslendirdi. Dansçıların 'mızrak' ile sergilediği gösteride Feyyaz Yiğit'in tepkisi ekrana da yansıdı.

Başında dans eden dansçılardan tedirgin olan Yiğit'in o anları sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. İşte o anlara dair yapılan paylaşımlardan bazıları...

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Feyyaz Yiğit sosyal medya kelebek kelebe

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