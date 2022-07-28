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Giresun'da atıl araziler lavanta üretimiyle canlanıyor

28.07.2022 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'da atıl araziler lavanta üretimiyle canlanıyor

GİRESUN (AA) - Giresun'un Şebinkarahisar ve Çamoluk ilçelerinde toplam 14 dekar alanda lavanta bahçesi oluşturuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, müdürlük tarafından yürütülen ve Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca finanse edilen "Giresun İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projesi" kapsamında lavanta bahçelerinin oluşturulduğu belirtildi.

Çiftçilerinin gelir kaynaklarını çeşitlendirilmek, çiftçilerde farkındalık oluşturmak ve bölge ekonomisine katma değer kazandırmak amacıyla Çamoluk ve Şebinkarahisar ilçelerinde toplam 14 dekar alanda demonstrasyon amaçlı lavanta bahçeleri tesis edildiği aktarılan açıklamada, bahçelerin gelişimleri, yapılan bakım çalışmaları neticesinde istenilen düzeye geldiği ve 4. yılında görsel güzellikleriyle doğal fotoğraf stüdyosuna dönüştüğü ifade edildi.

Açıklamada, yapılan yoğun saha çalışmaları sonucu bölge çiftçilerinden lavanta yetiştiriciliğine talebin gün geçtikçe arttığına işaret edilerek, lavantanın tıp ve kozmetik sektörünün yanı sıra yağ üretim sektöründe de yaygın kullanıldığı, nektarı ve kokulu çiçekleriyle de arıcılığa katkısının olduğu kaydedildi.

Bu amaçla bölgede ek gelir getirici yeni üretim modellerini geliştirmek amacıyla lavanta yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılmasının hedeflendiği belirtilen açıklamada, "Ayrıca hem görsel amaçlı kırsal turizmi geliştirmek hem de lavanta balı ile lavanta yağı üretiminin geliştirilmesi planlanmaktadır. Öte yandan bitkinin mor renkli ve alımlı çiçekleri fotoğrafçılık açısından da çok güzel kareler sunmaktadır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Angın, lavanta bahçelerinin gelişimlerinin memnuniyet verici olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Atıl durumdaki arazilerin tarıma kazandırılması amacıyla başlatılan lavanta ekim alanları önümüzdeki günlerde artırılacak. Katma değeri yüksek, tıbbi ve aromatik bir bitki olan lavanta kuraklığa dayanıklı, kıraç ve verimsiz arazilere uygundur. Bu anlamda yürütülen projelerle çiftçilerin gelir kaynaklarını çeşitlendirme, alternatif ve faydalı bir ürün sunma hedefi taşıyoruz."

Giresun'da atıl araziler lavanta üretimiyle canlanıyor

Giresun'da atıl araziler lavanta üretimiyle canlanıyor

Giresun'da atıl araziler lavanta üretimiyle canlanıyor

Giresun'da atıl araziler lavanta üretimiyle canlanıyor

Giresun'da atıl araziler lavanta üretimiyle canlanıyor

Giresun'da atıl araziler lavanta üretimiyle canlanıyor

Giresun'da atıl araziler lavanta üretimiyle canlanıyor

Giresun'da atıl araziler lavanta üretimiyle canlanıyor

Giresun'da atıl araziler lavanta üretimiyle canlanıyor

Giresun'da atıl araziler lavanta üretimiyle canlanıyor

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