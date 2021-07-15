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Giresun'da etkili olan yağışın oluşturduğu hasar gideriliyor

15.07.2021 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'da etkili olan yağışın oluşturduğu hasar gideriliyor

GİRESUN (AA) - Giresun'da etkili olan yağış nedeniyle köy grup yollarında oluşan hasarın giderilmesi çalışmaları devam ediyor.

Yağlıdere, Güce ve Espiye ilçesinde 13 Temmuz gecesi başlayan ve dün sabaha kadar etkili olan yağış nedeniyle çökme ve heyelanlar meydana gelen köy grup yollarına müdahale ediliyor.

Kaymakamlıklar ile İl Özel İdaresine bağlı ekipler, yollardaki hasarın giderilmesi, heyelanla yolda biriken toprakların temizlenmesi çalışmalarını sürdürüyor.

Giresun Valisi Enver Ünlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Giresun'da kapalı köy yolu bulunmadığını belirterek, çalışmaları titizlikle takip ettiklerini kaydetti.

Giresun'da etkili olan yağışın oluşturduğu hasar gideriliyor

Giresun'da etkili olan yağışın oluşturduğu hasar gideriliyor

Giresun'da etkili olan yağışın oluşturduğu hasar gideriliyor

Giresun'da etkili olan yağışın oluşturduğu hasar gideriliyor

Giresun'da etkili olan yağışın oluşturduğu hasar gideriliyor

Giresun'da etkili olan yağışın oluşturduğu hasar gideriliyor

Giresun'da etkili olan yağışın oluşturduğu hasar gideriliyor

Giresun'da etkili olan yağışın oluşturduğu hasar gideriliyor
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