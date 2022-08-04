Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) üyesi 146 ülke tarafından sunulan 850 proje arasından destek programı içerisine alınan 10 projeden biri olan Mobil Eğitim Simülatörü, Karadeniz'in farklı şehirlerinde çocuklara ulaşacak.

Giresun Gençlik Merkezlerinde öğrenciler, projenin teknoloji sponsoru Apex Racing tarafından çocuklara özel tasarlanan simülatörlerle, proje için Eren Tuzci tarafından modellenen TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde karting deneyimi yaşadı.

Giresun'da öğrencilere otomobil sporları tanıtıldı

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