GİRESUN (AA) - Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından uygulanan "Mobil Eğitim Simülatörü" projesi kapsamında Giresun'da ilkokul öğrencilerine otomobil sporları tanıtıldı.
Proje kapsamında 7-11 yaş grubundaki ilkokul öğrencilerine otomobil sporlarını tanıtmak ve yeni yetenekler keşfetmek amacıyla geliştirilen Mobil Eğitim Simülatörü yolculuğuna Giresun'da devam etti.
Giresun Gençlik Merkezlerinde öğrenciler, projenin teknoloji sponsoru Apex Racing tarafından çocuklara özel tasarlanan simülatörlerle, proje için Eren Tuzci tarafından modellenen TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde karting deneyimi yaşadı.
Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) üyesi 146 ülke tarafından sunulan 850 proje arasından destek programı içerisine alınan 10 projeden biri olan Mobil Eğitim Simülatörü, Karadeniz'in farklı şehirlerinde çocuklara ulaşacak.
Giresun'da öğrencilere otomobil sporları tanıtıldı
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