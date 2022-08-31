Giresunlular, 101 yıl önce şehit düşen dedelerini Ankara Haymana'da andı

Ankara'nın Haymana ilçesinde Sakarya Meydan Muharebesi sırasında şehit olan 42. Giresun Gönüllü Alayı Komutanı Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan ile askerleri için yapılan "Giresunlular Şehitliği"nde anma programı düzenlendi.

İstanbul ve Giresun'dan gelen çok sayıda Giresunlu, Sakarya Meydan Muharebeleri sırasında şehit olan 42. Giresun Gönüllü Alayı Komutanı Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan ile askerleri için yapılan "Giresunlular Şehitliği"ndeki anma programına katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, şehit Alparslan ve askerleri için dualar edildi, hayır yemeği verildi.

Binbaşı Alparslan ve askerleri anısına geçen yıl açılan şehitlikteki programda duygu dolu anlar yaşandı.

Daha sonra savaş döneminden kalan mermi ve silahların yer aldığı Çaldağ Müzesi gezildi.

Programa, Haymana Kaymakamı Muhammed Gürbüz, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Emrullah İşler, AK Parti Giresun Milletvekilleri Cemal Öztürk, Sabri Öztürk, Kadir Aydın, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Tirebolu Belediye Başkanı Burhan Tatır, Tirebolu Dernekler Federasyonu Başkanı İbrahim Aydın, Giresun, İstanbul ve Tirebolu'dan gelen çok sayıda dernek temsilcisi, siyasi parti ilçe başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan, 1876'da Giresun'un Tirebolu ilçesi Cintaşı Mahallesi'nde doğdu.

Birinci Dünya Savaşı'na katılan Alparslan, Sakarya Meydan Muharebesi'nde gönüllü kurduğu 42. Alay'ın komutanlığını yaptı. Binbaşı Alparslan, muharebenin son kalesi Haymana'da yaklaşık 50 silah arkadaşıyla şehit düştü.