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Giresunspor 5 oyuncu daha transfer edecek

09.08.2022 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kulüp başkanı Hakan Karaahmet: "Bu takıma 5 oyuncu daha girecek, bugün 2 futbolcu sağlık kontrolünden geçiyor, bir stoper oyuncusunun da yarın bileti alınacak"

GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'da kulüp başkanı Hakan Karaahmet, takıma 5 oyuncu daha transfer edeceklerini söyledi.

Karaahmet, Çotanak Spor Kompleksi'nde düzenlediği basın toplantısında, Giresunspor'un hafta sonu oynanan Adana Demirspor maçında zaman zaman çok iyi şeyler yaptığını, bazen de demoralize olduğunu belirtti.

Bunların futbolun içerisinde çok normal olduğunu dile getiren Karaahmet, bu maçta sahada Süper Lig'de oynamamış, ilk Süper Lig maçına Giresunspor ile çıkmış futbolcular bulunduğunu kaydetti.

Hakan Karaahmet, takımın yaş ortalamasını aşağıya çekmeyi amaçladıklarını ifade ederek, "Kendi sahip olduğumuz futbolcuları iyi yerlere taşımak, onları Türk futboluna kazandırmak veya belli rakamlara satıp Giresunspor ekonomisini düzeltmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Takıma katılacak oyuncuların olduğunu aktaran Karaahamet, "Bu takıma 5 oyuncu daha girecek, bugün 2 futbolcu sağlık kontrolünden geçiyor, bir stoper oyuncusunun da yarın bileti alınacak. 3 oyuncu önümüzdeki maça yetişir, maçta oynamayan Robert Mejia vardı, onunla beraber 4 oyuncu takıma girecek. Ondan sonra takımın 2 transferi daha olacak." diye konuştu.

Bir gazetecinin forvet oyuncusu Umut Nayir'in takımdan ayrılığıyla ilgili sorusuna Karaahmet, "Umut'la ilgili rakamsal olarak zaten yüksek değerde bir sözleşmeydi. Umut'tan bizim zararsız ayrılmamız çok önemliydi, üzerine para aldık mı? Alacağız. Tam kasaya girmedi ama 4-4,5 milyon civarı rakam Giresunspor'a kazandırmayı düşünüyoruz." yanıtını verdi.

Karaahmet, takım kaptanı Zeki Yavru'nun ayrılığıyla ilgili soru üzerine de Zeki ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını belirtti.

Bir mevkide üç oyuncuyu ekonomik olarak barındırmayacaklarına işaret eden Karaahmet, "Yüksek maliyetlerden dolayı orada fedakarlığa gitmek zorundayız. Sadece sahayla değil, diğer tarafta işin ekonomik yönetimi var, orayı doğru yapmamız lazım, bu yüzden iki oyuncuya da teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, gittiği kulüplerde de başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Giresunspor 5 oyuncu daha transfer edecek

- Kulüp başkanı Hakan Karaahmet: "Bu takıma 5 oyuncu daha girecek, bugün 2 futbolcu sağlık kontrolünden geçiyor, bir stoper oyuncusunun da yarın bileti alınacak"

Giresunspor 5 oyuncu daha transfer edecek

Giresunspor 5 oyuncu daha transfer edecek

Giresunspor 5 oyuncu daha transfer edecek

Giresunspor 5 oyuncu daha transfer edecek

Giresunspor 5 oyuncu daha transfer edecek

Giresunspor 5 oyuncu daha transfer edecek

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