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Giresunspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

13.07.2022 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresunspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, ikinci etap kamp çalışmalarına devam ettiği Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-beyazlı ekip, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde çalıştı.

Konakladıkları otelin fitness salonunda çalışma yapan Karadeniz ekibi, akşam saatlerinde gerçekleştireceği ikinci antrenmanla günü tamamlayacak.

Giresunspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Giresunspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Giresunspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Giresunspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Giresunspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Giresunspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Giresunspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Giresunspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

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Süper Lig Giresunspor futbol hazırlık

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