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Giresunspor'da oyuncuların sağlık kontrollerine devam edildi

27.06.2022 20:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresunspor'da oyuncuların sağlık kontrollerine devam edildi

GİRESUN (AA) - Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'da oyuncuların sağlık kontrolünden geçirildiği bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni transferlerden Doğan Can Davas, Alexis Perez, Onurcan Piri ve Hayrullah Bilazer'in sağlık kontrollerine tabi tutuldukları belirtildi.

Oyuncuların; kardiyoloji, kulak burun boğaz, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye ve göz muayenelerinin yapıldığı, ayrıca eko, efor, solunum fonksiyonu gibi kardiyak testler ve radyolojik kontrollerinin gerçekleştirildiği kaydedildi.

Giresunspor'da oyuncuların sağlık kontrollerine devam edildi

Giresunspor'da oyuncuların sağlık kontrollerine devam edildi

Giresunspor'da oyuncuların sağlık kontrollerine devam edildi

Giresunspor'da oyuncuların sağlık kontrollerine devam edildi

Giresunspor'da oyuncuların sağlık kontrollerine devam edildi

Giresunspor'da oyuncuların sağlık kontrollerine devam edildi

Giresunspor'da oyuncuların sağlık kontrollerine devam edildi

Giresunspor'da oyuncuların sağlık kontrollerine devam edildi

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