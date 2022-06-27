Oyuncuların; kardiyoloji, kulak burun boğaz, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye ve göz muayenelerinin yapıldığı, ayrıca eko, efor, solunum fonksiyonu gibi kardiyak testler ve radyolojik kontrollerinin gerçekleştirildiği kaydedildi.

Giresunspor'da oyuncuların sağlık kontrollerine devam edildi

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