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Giresun'un 42. ve 47. gönüllü alaylarının vatan savunması kısa film oluyor

17.07.2022 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'un 42. ve 47. gönüllü alaylarının vatan savunması kısa film oluyor

GİRESUN (AA) - Giresun'dan Sakarya Meydan Muharebesi'ne katılan 42. ve 47. gönüllü alayların vatan savunması kısa film haline getiriliyor.

Giresun Belediyesince hazırlatılan kısa film, Sakarya Meydan Muharebesi'nin gerçekleştiği Polatlı Haymana Mangal Dağı bölgesinde düşmanla savaşan Giresunluların kahramanlıklarını anlatıyor.

Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, şehri işgal olmadığı halde yaklaşık 5 bin kişi ile 42. ve 47. gönüllü alayları çıkarıp vatan savunmasına katılan Giresunlu kahramanların kısa filmini yaptıklarını söyledi.

Söz konusu iki alayla ilgili birçok tarihi araştırma olduğunu ancak görsel anlamda bir çalışma olmadığını bildiren Şenlikoğlu, bu nedenle film çalışması yaptıklarını kaydetti.

Şenlikoğlu filmin, 42. ve 47. gönüllü alayların dönem içerisinde vatan savunmasına olan katkılarını anlattığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bu çalışma inşallah 30 Ağustos öncesinde gösterime girecek. Binlerce şehitten bahsediyoruz, 42. ve 47. gönüllü alaylar içerisinde yaşları belki 15 ile başlayan kendi topraklarından kendi köylerinden vatan için arkasına bakmayarak yürüyüp gittikleri o savunmayı filmle anlatmak istiyoruz. Onların yaptığı kahramanlığı gelecek nesillere anlatmak bizim için vefa borcudur."

Çekimlerin tarihi kaynaklara dayanarak yapıldığını aktaran Şenlikoğlu, "Mangal Dağı'nda cephedeki çatışmalarda savaşan 42. ve 47. gönüllü alayımızın kara zıpka denilen özel kıyafeti var. Cepheye son noktada girişlerinin tarihi kaynaklara göre kemençe ile girdikleri aynı zamanda kara zıpka dolayısıyla düşman saflarında özel birlik olarak nitelendirildikleri söyleniyor. Kısa filmde de buna da bir vurgu yaparak, onların kahramanlıklarına bir gönderme yapılıyor." dedi.

Giresun'un 42. ve 47. gönüllü alaylarının vatan savunması kısa film oluyor

Giresun'un 42. ve 47. gönüllü alaylarının vatan savunması kısa film oluyor

Giresun'un 42. ve 47. gönüllü alaylarının vatan savunması kısa film oluyor

Giresun'un 42. ve 47. gönüllü alaylarının vatan savunması kısa film oluyor

Giresun'un 42. ve 47. gönüllü alaylarının vatan savunması kısa film oluyor

Giresun'un 42. ve 47. gönüllü alaylarının vatan savunması kısa film oluyor

Giresun'un 42. ve 47. gönüllü alaylarının vatan savunması kısa film oluyor

Giresun'un 42. ve 47. gönüllü alaylarının vatan savunması kısa film oluyor

Giresun'un 42. ve 47. gönüllü alaylarının vatan savunması kısa film oluyor

Giresun'un 42. ve 47. gönüllü alaylarının vatan savunması kısa film oluyor

Giresun'un 42. ve 47. gönüllü alaylarının vatan savunması kısa film oluyor

Giresun'un 42. ve 47. gönüllü alaylarının vatan savunması kısa film oluyor

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Giresun sakarya meydan muharebesi

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